Radačovský spochybnil závery vyšetrovania prípadu smrti M. Lučanského

Bratislava 5. decembra (TASR) – Zástupca rodiny Milana Lučanského spochybnil závery vyšetrovania smrti policajného exprezidenta, ktorým bolo vylúčené cudzie zavinenie. "Situácia nie je taká, aby bolo preukázané, že si zranenia spôsobil sám, aby bolo jednoznačne bez pochybností preukázané, že by bol spáchal samovraždu," vyhlásil Miroslav Radačovský na pondelkovej tlačovej konferencii.



Tvrdí, že vyšetrovanie prinieslo rozpory. Spochybnil objektivitu znalcov. Uviedol, že zo strany orgánov činných v trestnom konaní neboli dostatočným spôsobom vyhotovené a vykonané dôkazy, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že smrť si Lučanský spôsobil sám.



Podľa jeho slov bolo odopreté právo na objektívne prešetrenie veci. Avizoval preto podanie sťažností na Ústavný súd SR či na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). "Chceme spravodlivosť bez ohľadu na výsledok," podotkol.



Okrem Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) vylúčila cudzie zavinenie v súvislosti so smrťou Lučanského aj Krajská prokuratúra v Prešove. Vyšetrovateľ ÚIS a prokurátor nezistili ani žiadne skutočnosti, ktoré by oprávňovali vyvodiť trestnú zodpovednosť voči príslušníkom ústavu na výkon väzby a trestu.







Prokuratúra informovala, že sa nepotvrdili podozrenia o porušení povinností dozorovej služby či z neprijatia adekvátnych opatrení z hľadiska stavu Lučanského. Posudky súdnych lekárov aj pitvy tiež podľa prokuratúry dosvedčujú, že k smrti došlo následkom obesenia. Rozhodnutie krajskej prokuratúry, ktorým zamietla sťažnosti k zastaveniu vyšetrovania Úradom inšpekčnej služby, je právoplatné.



Exšéf polície Lučanský zomrel 30. decembra 2020 potom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.