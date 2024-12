Rada:Upozornenia na porušenie zákona sa týkali i prezidentských volieb

Bratislava 5. decembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (4. 12.) zasadnutí viacero sankcií vo forme upozornenia na porušenie zákona, týkali sa aj vysielania o prezidentských voľbách. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.



Upozornenie v tomto zmysle dostala televízia TA3 za odvysielanie Témy špeciál 4. apríla 2024 a výroky bývalého českého prezidenta Miloša Zemana. "Napĺňali charakter verejného oznámenia určeného na popularizáciu kandidáta na prezidenta SR Petra Pellegriniho v čase mimo volebnej kampane, čím došlo k porušeniu zákazu vysielať politickú propagáciu," vysvetlila Michelčíková.



V súvislosti s jarnými prezidentskými voľbami upozornila RpMS na konflikt so zákonom aj vysielateľa programovej služby Považie, konkrétne za program Noviny z 29. marca 2024, informujúci o výsledku prvého kola volieb hlavy štátu. "Príspevok obsahoval kriticky vyznievajúce vyjadrenia na adresu kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka bez toho, aby boli v príspevku obsiahnuté alebo sprostredkované vyjadrenia Ivana Korčoka či predstaviteľa jeho volebného tímu," objasnila hovorkyňa s tým, že prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.



Sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona uložila rada aj TV JOJ 24. Týkalo sa spravodajského príspevku Mazáka odvolali zo Súdnej rady SR v programe Noviny z 2. mája 2024. Dôvodom bolo, že obsahoval kritické vyjadrenia občianskeho združenia VIA IURIS k nominácii Štefana Harabina na člena Súdnej rady SR, a to bez toho, aby príspevok obsahoval alebo sprostredkoval vyjadrenie Slovenskej národnej strany, ktorá kandidatúru navrhla. Aj v tomto prípade tak došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.



Závery všetkých rozhodnutí rady sú zverejnené na webe RpMS.