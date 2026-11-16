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Řádek: Pri koalícia PS-Demokrati nevnímam ideologickú príbuznosť
To, či bude spolupráca pre obe strany výhodná, ukážu podľa Řádka až prieskumy verejnej mienky začiatkom budúceho roka.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Predvolebná spolupráca opozičného PS a mimoparlamentných Demokratov je pozitívnou iniciatívou. Opozičné strany by mali vedieť spolupracovať, no spájať by sa mali tie ideologicky príbuzné. Pre TASR to uviedol politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pri PS a Demokratoch ideologickú príbuznosť nevníma. Ich spojenie preto považuje za príliš pragmatické a upozorňuje, že nemusí automaticky priniesť nárast voličskej podpory.
„Vnímam to na jednu stranu ako pozitívnu iniciatívu, pretože opozičné strany by mali byť medzi sebou schopné spolupracovať. Ale na druhú stranu si myslím, že by sa mali spájať ideovo alebo ideologicky príbuzné politické strany, čo medzi demokratmi a progresívcami nevnímam,“ poznamenal. Poukázal pritom na to, že PS je súčasťou európskej liberálnej politickej rodiny, zatiaľ čo Demokrati patria k Európskej ľudovej strane, ktorá je orientovaná konzervatívnejšie. Hoci podľa neho môžu obe strany v niektorých oblastiach spolupracovať, ich predvolebné spojenie považuje za príliš pragmatické. „Môže skôr pôsobiť ako výťah k moci,“ podotkol.
To, či bude spolupráca pre obe strany výhodná, ukážu podľa Řádka až prieskumy verejnej mienky začiatkom budúceho roka. Predpokladá však, že časť súčasných podporovateľov Demokratov sa môže prikloniť k iným opozičným stranám, predovšetkým k SaS a čiastočne aj ku KDH. Na preferencie súčasných vládnych strán by podľa neho spojenie nemalo mať vplyv. „Tam ešte stojí za úvahu, že ak by išli Demokrati predsa len samostatne a dostali by sa po budúcoročných voľbách do Národnej rady (NR) SR, tak by potom asi bolo pravdepodobnejšie, že by vládu mohla zostaviť aj súčasná opozícia. Pokiaľ sa nepodarí výraznejší preferenčný nárast progresívcov, v tomto prípade aj s Demokratmi, tak to môže znamenať, že tie šance opozície na vytvorenie vlády môžu byť nižšie,“ okomentoval.
Na otázku TASR, či by tento krok mohol motivovať aj ďalšie menšie opozičné strany k spájaniu sa, odpovedal, že o tom môžu uvažovať najmä konzervatívne strany. „V tejto časti voličského, respektíve straníckeho spektra sa uvažuje o vytváraní nejakého konzervatívneho bloku. Či sa napokon konzervatívci medzi sebou dohodnú, to znamená KDH, možno Hnutie Slovensko, poprípade Kresťanská únia, možno poťažmo aj s Maďarskou alianciou, tak to je veľmi otvorené. Zatiaľ nevidím, že by boli nejaké reálne pokusy o to naozaj sa dohodnúť. Ale pokiaľ by sa to malo stať, tak ešte je na to dostatok času,“ dodal Řádek.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.
„Vnímam to na jednu stranu ako pozitívnu iniciatívu, pretože opozičné strany by mali byť medzi sebou schopné spolupracovať. Ale na druhú stranu si myslím, že by sa mali spájať ideovo alebo ideologicky príbuzné politické strany, čo medzi demokratmi a progresívcami nevnímam,“ poznamenal. Poukázal pritom na to, že PS je súčasťou európskej liberálnej politickej rodiny, zatiaľ čo Demokrati patria k Európskej ľudovej strane, ktorá je orientovaná konzervatívnejšie. Hoci podľa neho môžu obe strany v niektorých oblastiach spolupracovať, ich predvolebné spojenie považuje za príliš pragmatické. „Môže skôr pôsobiť ako výťah k moci,“ podotkol.
To, či bude spolupráca pre obe strany výhodná, ukážu podľa Řádka až prieskumy verejnej mienky začiatkom budúceho roka. Predpokladá však, že časť súčasných podporovateľov Demokratov sa môže prikloniť k iným opozičným stranám, predovšetkým k SaS a čiastočne aj ku KDH. Na preferencie súčasných vládnych strán by podľa neho spojenie nemalo mať vplyv. „Tam ešte stojí za úvahu, že ak by išli Demokrati predsa len samostatne a dostali by sa po budúcoročných voľbách do Národnej rady (NR) SR, tak by potom asi bolo pravdepodobnejšie, že by vládu mohla zostaviť aj súčasná opozícia. Pokiaľ sa nepodarí výraznejší preferenčný nárast progresívcov, v tomto prípade aj s Demokratmi, tak to môže znamenať, že tie šance opozície na vytvorenie vlády môžu byť nižšie,“ okomentoval.
Na otázku TASR, či by tento krok mohol motivovať aj ďalšie menšie opozičné strany k spájaniu sa, odpovedal, že o tom môžu uvažovať najmä konzervatívne strany. „V tejto časti voličského, respektíve straníckeho spektra sa uvažuje o vytváraní nejakého konzervatívneho bloku. Či sa napokon konzervatívci medzi sebou dohodnú, to znamená KDH, možno Hnutie Slovensko, poprípade Kresťanská únia, možno poťažmo aj s Maďarskou alianciou, tak to je veľmi otvorené. Zatiaľ nevidím, že by boli nejaké reálne pokusy o to naozaj sa dohodnúť. Ale pokiaľ by sa to malo stať, tak ešte je na to dostatok času,“ dodal Řádek.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.