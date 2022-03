Radičová: Klub Madrid chce tribunál, ktorý by odsúdil ruskú agresiu

Bratislava 11. marca (TASR) - Klub Madrid, ktorý združuje bývalých premiérov a prezidentov, prichádza s iniciatívou na okamžité vytvorenie špeciálneho tribunálu na odsúdenie agresora a agresivity Ruskej federácie. Informovala o tom jeho členka a expremiérka SR Iveta Radičová v príhovore na piatkovom zhromaždení iniciatívy Mier Ukrajine v Bratislave.Expremiérka vyzvala vládu SR, aby sa pripojila k tejto iniciatíve.doplnila Radičová. Zdôraznila tiež, že treba rázne povedať, že urobíme všetko, čo treba, aby bol na Ukrajine mier. Upozornila, že sa mení svet aj Európa, ktorá užKlub Madrid združuje viac ako 100 bývalých prezidentov a premiérov, ktorí vzišli z demokratických volieb z vyše 70 krajín celého sveta. Jeho členmi sú napríklad bývalý prezident USA Bill Clinton, exprezident Francúzska Francois Hollande, britský expremiér Gordon Brown či posledný prezident Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov.Radičová vyzvala vládu aj na okamžitú pomoc všetkým, ktorí nezištne pomáhajú utečencom, a to organizačne aj materiálne. Taktiež na prijatie systémových opatrení po pandémii, zdražovaní a ekonomických dosahoch sankcií na podporu občanov, ako aj tých, ktorí na Slovensko prichádzajú.upozornila Radičová. V tejto súvislosti hovorila o potrebe znižovania spotrebných daní na energie a palivá.Považuje za vylúčené financovanie vojny agresora využívaním jeho energií.hovorí expremiérka.Vládu vyzvala aj na to, aby prijala regulatívy, ktoré stanovia rovnaké podmienky pre všetky informačné kanály vrátane digitálnych médií, aby bola zaručená nezávislosť a pluralita, a teda sloboda slova na Slovensku.Na bratislavskom Námestí SNP žiadali mier pre Ukrajinu stovky ľudí. Protestné zhromaždenie zvolala iniciatíva Mier Ukrajine. Na námestí odmietli ruskú agresiu a predstavili aj požiadavky na okamžitú pomoc.uviedla Ľudmila Verbická z Ukrajinsko-Slovenskej Iniciatívy. Podľa jej slov Ukrajincov v tom nemôžeme nechať samých, pretože proti ruskej agresii bojujú v mene celej Európy.Člen iniciatívy Marián Kulich upozornil, že čelíme systematickému útoku ruskej propagandy, ktorá manipuluje verejnú mienku.povedal Kulich. Iniciatíva Mier Ukrajine požaduje aj zabezpečenie humanitárnych koridorov a bezpečnej evakuácie civilistov, okamžité zastavenie odoberania ropy a plynu z Ruska, či úplné odpojenie ruských bánk zo systému SWIFT. Tiež žiada pomoc Ukrajincom pri obrane, a to všetkými dostupnými prostriedkami, ako aj zabezpečenie ochrany ukrajinských jadrových elektrární.