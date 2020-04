Radíme: Aj počas domácej izolácie možno byť aktívny

Bratislava 29. apríla (TASR) - Jednou z najväčších výziev je počas opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu prijatie nového životného štýlu a trávenie viac času v domácom prostredí. "Ani počas času stráveného doma by sme nemali zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá posilňuje imunitný systém a pomáha odolávať infekčným ochoreniam," pripomínajú odborníci z odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Sedavé správanie a málo fyzickej aktivity majú podľa nich z dlhodobého hľadiska nepriaznivé účinky na zdravie, pohodu a kvalitu života jednotlivcov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala odporúčania pre udržanie fyzickej aktivity počas karantény. Napríklad robiť si počas dňa krátke aktívne prestávky, počas ktorých je vhodné venovať sa cvičeniu, tancu, ale tiež práci v domácnosti alebo v záhrade. Internet ponúka veľa možností online cvičení, pričom mnohé z nich sú zadarmo. "Pokiaľ nemáte skúsenosti s vykonávaním týchto cvičení, buďte opatrní a vedomí si svojich limitov," upozorňujú odborníci. V malých priestoroch by človek mal zostať aktívny napríklad tak, že počas telefonovania vstane a prechádza sa. Prerušiť prácu či odpočinok v sede, by ideálne mal každých 30 minút. "Ak chcete pokračovať v práci v stoji, zvážte nastavenie svojho pracovného stola," odporúča WHO. Aj pri trávení voľného času v sede by ľudia mali uprednostniť kognitívne stimulačné činnosti, ako čítanie, spoločenské hry alebo hádanky. Ostať v pokoji a relaxovať pomôže meditácia a hlboké dýchanie.



K odporúčaniam patrí taktiež dodržiavanie pitného režimu ideálne prostredníctvom čistej pitnej vody a obmedzenie až vynechanie alkoholických nápojov. Dôležitá je zdravá strava s dostatkom ovocia a zeleniny a s obmedzením soli, cukru a tuku.



ÚVZ SR zároveň upozorneňuje, že odporúčania k fyzickej aktivite sú určené ľuďom v karanténe bez akýchkoľvek príznakov alebo diagnózy akútneho respiračného ochorenia. Nemali by nahradiť lekárske poradenstvo.