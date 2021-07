Radíme: Aj použitý olej z kuchyne je cenná surovina a možno ju triediť

Bratislava 7. júla (TASR) - Medzi využiteľné druhy odpadov, ktoré sú cenným surovinovým zdrojom, patrí aj kuchynský olej. "Často končí v zmesovom odpade a možno najčastejšie aj v kuchynských odtokoch, prípadne v odtokoch toaliet. Dostáva sa tak do kanalizácie, pre ktorú predstavuje veľmi rizikový druh odpadu. Okrem iného je hrozbou aj pre čistiarne odpadových vôd," povedal pre TASR Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack. Použité oleje možno pritom odovzdávať na viacerých miestach.



Triediť sa ich podľa Brinzíka oplatí nielen preto, lebo je viac ako nežiaduce, aby skončili v odpadových vodách, ale aj preto, lebo použitý kuchynský olej je cenným zdrojom energie. Využíva sa napríklad na výrobu bionafty, pri výrobe plastov, prípadne aj v bioplynových staniciach, kde sa z neho vyrába elektrická energia.



Použité kuchynské oleje a tuky možno odovzdávať na viacerých miestach. "Napríklad na zberných dvoroch, už niekoľko rokov použitý olej môžete odovzdať v jednom z obchodných reťazcov, na vybraných čerpacích staniciach a postupne pribúdajú aj špeciálne kontajnery priamo na zberných hniezdach v mnohých obciach a mestách po celom Slovensku. Miesta na odovzdanie použitého oleja sú čoraz dostupnejšie a bude ich čoraz viac," priblížil Brinzík.



Olej sa zbiera buď do dobre uzatvárateľného originálneho obalu, do PET fliaš, prípadne do špeciálnych nádob, tzv. tuktajnerov. "Pri jeho zlievaní je potrebné zbaviť ho zvyškov potravín, prípadne rôznych štiav, ktoré nie sú olejom. Z jedného litra použitého oleja sa dá vyrobiť 0,75 litra a aj viac dobrej bionafty," doplnil Brinzík.



Pripomenul, že triedením oleja chránime nielen naše vodné zdroje, kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd, ale šetríme aj nemalé množstvo energie, ktoré sa z použitého oleja dá opätovne využiť. "Podobne ako pri mnohých iných druhoch odpadu aj v prípade triedenia oleja prispievame k ochrane životného prostredia," zhrnul.