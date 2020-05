Aj pri domácom vyučovaní detí sa treba držať istého rozvrhu

Bratislava 20. mája (TASR) – Zatvorené školy a škôlky v dôsledku pandémie sú pre rodičov ťažkou skúškou. Aby motivovali deti k učeniu ešte pred riadnym otvorením škôl a zároveň si zachovali chladnú hlavu, je vhodné držať sa denného rozvrhu, navrhnúť deťom učenie zábavnejšou formou a myslieť aj na seba.



Radia to odborníci z organizácie Detský fond Slovenskej republiky, ktorá sa venuje práci s deťmi, mladými dospelými a ich rodinami.



Plynulé fungovanie rodiny počas dňa či týždňa je podľa nich dôležité pre dospelých aj pre deti. „Dôležité je presné znenie vzájomnej dohody s jasne vydiskutovanými podmienkami pre obe strany. Deti totiž berú veľmi ťažko, ak z našich dohôd poľavíme. Paradoxne, platí to aj v prípade, keď máme pocit, že samotné dieťa nás tlačí k ich porušeniu,“ tvrdí liečebná pedagogička Simona Pretzová.



Dieťa podľa nej potrebuje rovnako ako pri iných činnostiach, aj pri učení, mať svoj pravidelný rituál. Keď však nastáva chaos, môže reagovať rôzne, napríklad aj neposlušnosťou, odmietaním povinností a úloh.



Tým, že deti sú naučené ráno chodiť do školy, v rozvrhu dňa by nemali chýbať ranné rituály s tým spojené. „Ráno vstaňte, umyte si zuby, dieťa prezlečte do školského oblečenia. Tepláky či pyžamo nepomáhajú pri vytváraní školskej atmosféry doma. Ak je to možné, nájdite oddelený priestor v domácnosti, kde sa môže dieťa učiť,“ odporúča odborníčka.



Čas na učenie by mal byť jasne vymedzený, rovnako ako rozvrh a čas na desiatu či obedovú prestávku. Pomôcť môže podľa Pretzovej aj použitie zvončeka, ktorý naznačí začiatok a koniec hodiny.



Povinné školské úlohy je tiež dobré vystriedať so zábavnými a náučnými hrami a tiež ich zaradiť do denného rozvrhu. Dodáva, že vďaka rôznym vedeckým a kreatívnym hrám školáci získavajú nové poznatky a spoznávajú základné princípy fyziky, chémie, biológie či techniky.



„Pre tých najmenších, ktorým chýba škôlka, sú skvelé manuálne hry či hry na spoznávanie farieb či tvarov. Stimulujú kreativitu a fantáziu, podporujú logické myslenie a sú dobrým pomocníkom pre rozvoj trpezlivosti či motorických zručností, s ktorými je spojený aj vývoj reči,“ radí odborníčka. V týchto časoch je pre rodičov tiež dôležité a zdravé starať sa o seba a myslieť aj na vlastné potešenie.