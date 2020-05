Radíme: Alergici by mali poznať svoj hlavný alergén a vyhýbať sa mu

Bratislava 18. mája (TASR) - Aj keď pri zvládaní sezónnej alergickej nádchy je najdôležitejšia liečba a dodržiavanie odporúčaní lekárov, pre pacienta je dôležité poznať hlavný alergén, na ktorý reaguje a v najvyššej možnej miere sa mu vyhýbať. Upozorňuje na to Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) na Národnom portáli zdravia.



Najčastejšie peľové alergény zo skupiny tráv sú kostrava, reznačka, pýr, mätonoh, lipnica, psiarka, timotejka a trstina. Z bylín alergici najčastejšie reagujú na palinu, lucernu, horčicu, ambróziu, ďatelinu a skorocel. Spomedzi drevín sú zase najčastejšie alergény breza, vŕba, hrab, pagaštan, javor, dub, cyprus, jaseň, buk, jelša, orech, lieska, topoľ, olivovník, brest, lipa a platan.



Vo väčšine európskych krajín existuje peľová informačná služba, ktorá tvorí v peľovom spravodajstve aktuálne týždňové správy a robí aj prognózy vývoja na najbližší týždeň. "Peľové spravodajstvo určené pre Slovensko pripravuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a možno ho sledovať na webe Alergia," informuje NCZI. Pravidelne ho uverejňujú tiež aj na Národnom portáli zdravia. Európsky monitoring peľov prináša web www.polleninfo.org.



Údaje o peľovej situácii v regióne predstavujú dôležitú informáciu nielen pre pacienta, ale aj pre lekára. "Peľové spravodajstvo umožňuje presné diagnostikovanie ochorenia, vhodné dávkovanie a včasné začatie liečby. Alergickému pacientovi informácie o výskyte zvýšeného množstva jeho peľu v ovzduší umožnia vyhnúť sa expozícii a v spolupráci s lekárom účinnejšie zvládať toto ochorenie," hovoria odborníci z NCZI.



Správnou liečbou sa dajú prejavy alergie zmierniť či úplne utlmiť. Používajú sa na to antihistaminiká, nosové kortikoidy, kromóny či imunoterapia. Liečba alergie je však dlhodobá a mnohí pacienti podľa lekárov robia chybu, že sa liečia len v období, keď majú príznaky ochorenia. "Neliečená alebo nedostatočne liečená alergická nádcha môže prejsť do chronickej fázy, viesť k nižšiemu prahu citlivosti pacienta pri opätovnom kontakte s alergénom, k zosilneniu prejavu symptómov, ale aj k rozvoju zápalu v dolných dýchacích cestách v podobe astmy," tvrdia.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú alergie štvrtou najčastejšou chorobou vo svete. Veľké zastúpenie medzi nimi majú práve peľové alergie.