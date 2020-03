RADÍME: Alergiu si netreba zamieňať s novým koronavírusom

Bratislava 30. marca (TASR) - V marci a apríli sa v ovzduší zvyšuje koncentrácia peľov rôznych stromov a tráv. Alergici si podľa imunologičky a alergologičky Kataríny Bergendiovej v znepokojení zo súčasnej situácie môžu ľahko zameniť bežnú reakciu na peľ so symptómami nového koronavírusu, ktorý spôsobuje infekčné respiračné ochorenie COVID-19.



"Strach narastá so stúpajúcim počtom prípadov nákazy a alergici v panike zaplavia už teraz vyťažený zdravotný systém," upozorňuje Bergendiová. Alergická nádcha je podľa nej zápal nosovej sliznice vyvolaný alergénom. Nos, podnebie, hrdlo a oči začínajú svrbieť a následne sa objavujú prejavy ako kýchanie, vodnatý výtok z nosa a jeho upchatie. Doplnila, že často sa k alergickej nádche pridruží aj postihnutie očí, očné spojovky sa môžu zapáliť a opuchnúť. Vyskytujú sa aj mierne zvýšené teploty, pálenie a svrbenie pier a sliznice úst. Tie vznikajú po konzumácii určitých druhoch ovocia a zeleniny, napríklad u alergikov na brezovité stromy sa prejavuje po orechoch a jablkách. Treba si dávať pozor aj na med, ktorý môže obsahovať peľový alergén a vyvolať alergickú reakciu. "Ak sa tieto príznaky neliečia už v začiatkoch a alergická nádcha sa podcení, stav sa môže pomaly zhoršovať a môže sa vyvinúť bronchiálna astma, ktorou trpí až 30 percent pacientov s alergickou nádchou," prízvukuje Bergendiová.



Vírusové ochorenia, akým je aj COVID-19, spôsobené novým koronavírusom, sa rýchlejšie šíria práve preto, že nedostatok slnečných lúčov, vitamínov a chlad oslabujú organizmus ľudí, takže nákaze skôr podľahnú. Typickými symptómami sú kašeľ, nádcha a zachrípnutie. Ochorenie môže podľa odborníkov skomplikovať dodatočná bakteriálna infekcia, ktorá musí byť spravidla liečená antibiotikami. Pri nedostatočnej regenerácii a opakovanej zníženej odolnosti jedinca sa môže rozvinúť porucha imunity a človek trpí častými infekciami horných dýchacích ciest.



Niektorí ľudia nakazení koronavírusom majú podobné symptómy ako alergici, teda kašeľ, zapchatý nos, nádchu a bolesť hrdla. "Medzi vírusom a alergiami sú však kľúčové rozdiely, ktoré by mali zmierniť zbytočnú paniku. Alergie, ktoré sú prehnanou reakciou imunitného systému na cudzie čiastočky, nespôsobujú zimnicu, bolesti tela či zvýšenú teplotu, čo sú typické príznaky nákazy vírusom, napríklad aj ochorenia COVID-19," vysvetľuje imunologička. Pacienti nakazení novým koronavírusom síce podľa nej môžu mať zapchatý nos, nie je to však typický príznak. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie iba päť percent čínskych pacientov s novým koronavírusom malo upchatý nos a približne štrnásť percent malo bolesti hrdla.