Radíme: Auto treba pripraviť na zimu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Pred zimou je dôležité myslieť aj na prevenciu a starostlivosť o auto. Pred napadaním snehu je vhodné prezuť pneumatiky a v súvislosti s nízkymi teplotami zabezpečiť zimnú kvapalinu do ostrekovačov. Tiež skontrolovať hladinu motorového oleja, bod zamŕzania chladiacej kvapaliny, vyčistiť priestor motora či zmerať kapacitu autobatérie.



Na Slovensku povinnosť mať zimné pneumatiky nie je ohraničená presným dátumom. Legislatíva ukladá povinnosť mať ich vtedy, keď sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu. Pred prezúvaním treba podľa oblastného servisného technika skupiny Falck Vladimíra Brezániho skontrolovať opotrebovanie pneumatiky. "Hrúbka dezénu na pneumatike by nemala byť menej ako tri centimetre," uviedol. Tento údaj skontrolujú v servise, ale možno ho zistiť aj jednoduchým zariadením na meranie hĺbky dezénu alebo dvojeurovou mincou. Jej strieborný okraj má presne štyri milimetre a ak dezén schová lem, pneumatika je ešte použiteľná. "Moderné pneumatiky sú po obvode vybavené náliatkami, ktoré indikujú maximálne povolené opotrebenie 1,6 milimetra," priblížil Brezáni. Treba skontrolovať aj dátum výroby, ktorý je vyrazený na boku každej pneumatiky. "Ak má pneumatika viac ako sedem rokov, treba ju vymeniť. Taktiež je nutné kontrolovať aj prípadné praskliny po obvode, pri ktorých sú viditeľné kordy alebo výstuha pneumatiky. Tieto môžu byť pre auto časovanou bombou," dodal odborník.



Neodmysliteľnou súčasťou prípravy na zimu je podľa neho zohnať si zimnú kvapalinu do ostrekovačov. Túto zmes treba použiť skôr, ako začnú tuhé mrazy, aby zamrznutá letná kvapalina nespôsobila problémy s ostrekovaním. Taktiež treba skontrolovať hladinu motorového oleja, bod zamŕzania chladiacej kvapaliny či vyčistiť priestor motora. Keby kvapalina zamrzla, treba nechať auto, aby sa minimálne dva dni prirodzene zohrievalo. "V žiadnom prípade sa neodporúča zahrievať zamrznutú kvapalinu v hadičkách veľkým prívalom horúceho vzduchu, napríklad fénom. Náhly teplotný rozdiel spôsobí okamžité roztrhnutie," varuje Brezáni.



Ďalšou prevenciou možných nepríjemností je zmeranie kapacity autobatérie. Tú dokážu odmerať len v servise. V mraze sa môže kapacita autobatérie strácať a to spôsobuje, že auto nedokáže po dlhšom parkovaní naštartovať.



V zimných mesiacoch sa odporúča vždy tankovať plnú nádrž. Dôležité je kontrolovať množstvo vody v chladiacom systéme, pretože čím viac vody sa tam nachádza, tým výkonnejšie je kúrenie v aute. "Svoju povinnú výbavu auta doplňte o práškový hasiaci prístroj s optimálnou hmotnosťou náplne dva kilogramy. Nezaberie veľa miesta a vydrží až teploty do -30 stupňov Celzia. Vodný ani penový hasiaci prístroj sa neodporúča, pretože by ich obsah mohol zamrznúť," hovorí operačno–technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.



Výhodou je nezávislé kúrenie vozidla, ktoré je možné automaticky nastaviť a nasadnúť do vyhriateho auta. Pokiaľ nezávislé kúrenie ohrieva aj motor, zlepšuje sa jeho životnosť. Najkritickejšie sú totiž podľa odborníkov prvé minúty po naštartovaní studeného motora, keď sa zvyšuje opotrebovanie dôležitých častí. Pri predhrievaní sa tiež úplne alebo aspoň čiastočne roztopia sneh a ľad na aute.