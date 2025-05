Radíme: Baza pomáha znížiť teplotu a uvoľňovať dýchacie cesty

Bratislava 28. mája (TASR) - Baza stimuluje potenie, čím napomáha znižovať teplotu a podporuje uvoľňovanie dýchacích ciest. Pomáha najmä bazový čaj či sirup z kvetov bazy. Poukázala na to Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Plody bazy sa tiež podľa jej slov používajú na tíšenie bolestí nervového pôvodu a bolestí chrbta. „V zrelom plode bazy čiernej sú organické kyseliny, cukor. Zrelé plody sú tiež dobrým zdrojom vitamínu A, C a ideálne je spracovať ich do formy sirupu alebo džemu. Kvety kríku obsahujú silice, triesloviny, glykozidy, organické kyseliny a vitamín C,“ doplnila odborníčka. Listy bazy obsahujú živicu, glykozidy, sambunigrin, sambucin, vápnik a semená vitamíny B1, B2, B6 a B12.



Klinčáková zároveň upozornila, že konzumácia bazy nie je vhodná pre ľudí s autoimunitnými problémami, malé deti, tehotné ženy či pre ľudí, ktorí užívajú močopudné lieky.