Radíme: Bez adekvátneho stravovania liečba diabetikov zlyháva

Handlová 13. februára (TASR) - Špecialisti sa s porušovaním režimu a stravovacími chybami u diabetikov nestretávajú len po sviatočnom období, ale celoročne. Liečba cukrovkárov však bez adekvátneho stravovania zlyháva. Upozornila na to diabetologička nemocnice v Handlovej Viera Kubíková.



Stravu diabetika možno označiť za racionálny jedálniček, ktorý by mal byť základom režimu hneď od diagnostikovania tohto ochorenia. "Práve jedálniček by mal tvoriť opornú časť každej liečby, pretože bez adekvátneho stravovania a bez pravidelného merania cukru samotným pacientom zlyháva akákoľvek snaha lekára pomôcť pacientovi, a to aj napriek tomu, že máme k dispozícii najmodernejšie lieky, ktoré súčasná medicína ponúka," skonštatovala Kubíková.



Diabetik by mal podľa nej určite poznať význam sacharidovej jednotky a mať predstavu, ktoré potraviny sa započítavajú do obsahu sacharidov, ktoré zvyšujú glykémiu a prispôsobiť tomu svoj jedálniček. "Prvoradé je obmedziť až vylúčiť klasické sladkosti, sladené nápoje, pochutiny s prázdnymi kalóriami. To taktiež platí aj pre sladkosti určené pre diabetikov, tým je potrebné sa vyhnúť tiež. Bielu múku a výrobky z nej nahradiť radšej celozrnnou, myslieť takisto na to, že aj v ovocí je značné množstvo ovocného cukru," vysvetlila.



Do jedálnička je potrebné zaradiť i dostatok zeleniny, z tej si diabetici musia dávať pozor len na niektorú, a to kukuricu, hrach, mrkvu, cviklu, paradajky.



"Ak má diabetik v poriadku hladinu cukru, cholesterolu a triglyceridov, môže si občas dopriať, teda aj na sviatky, nejakú dobrotu a voľnejší režim, avšak za odmenu. Ak dobré výsledky nemá, rozhodne by mal v sebe nájsť sebazaprenie a vyhnúť sa sladkým a mastným jedlám," poznamenala odborníčka.



Dobré glykémie a výsledky sú podľa nej dôležité, aby sa pacient nedopracoval k vážnym dlhodobým komplikáciám cukrovky, akými sú srdcový infarkt, mozgová porážka, diabetická noha, poškodenie očí alebo obličiek. "Kto sa aktívne nestará o svoju cukrovku, dobrovoľne si skracuje život o osem až 15 rokov," zdôraznila Kubíková.