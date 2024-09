Radíme: Broskyne prispievajú k zlepšeniu imunitného systému

Bratislava 11. septembra (TASR) - Broskyne sú bohaté na vitamíny C, A, B1, B2, karotény a xantofyly. Tie zlepšujú imunitný systém. Ovocie takisto pozitívne vplýva na duševnú pohodu človeka, keďže obsahuje veľké množstvo draslíka, vápnika, sodíka, železa, horčíka, zinku a niacínu. Pripomenuli to odborníci z bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



"Sú typickým antistresovým ovocím. Vďaka vysokému podielu niacínu spolu s horčíkom, so selénom a zinkom potláčajú vnútorný nepokoj, nervozitu a zlepšujú náladu," poznamenala Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava na sociálnej sieti. Broskyne majú aj močopudné účinky. Čistia tak obličky a močový mechúr a odstraňujú červy z čriev.



Odborníci poukázali na to, že broskyne sú zdravou alternatívou sladkostí. "Môžete si z nich pripraviť veľmi veľa dobrôt, samozrejme, najlepšie je ich konzumovať čerstvé. Skvelé sú v ovocných šalátoch alebo zmrzlinových pohároch, dajú sa z nich pripravovať osviežujúce kokteily, smoothie nápoje, mrazené drene, kompóty či džemy," odporučili.