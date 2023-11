Radíme: Chorá pečeň ovplyvňuje dôležité funkcie tela

Bratislava 27. novembra (TASR) - Chorá pečeň ovplyvňuje niekoľko dôležitých funkcií tela. Upozornil na to gastroenterológ Ladislav Kužela. Vysvetlil, že pečeň je schopná regenerácie, ale v prípade vážneho poškodenia či ochorenia len detoxikácia nemusí stačiť na vyliečenie. Priblížil, že si to môže vyžadovať užívanie liekov, zmenu životného štýlu a niekedy aj chirurgické zákroky. Odporúča preto poradiť sa s hepatológom alebo gastroenterológom.



"Pečeň hrá dôležitú úlohu v tráviacom trakte tým, že tvorí žlč, ktorá pomáha štiepiť tuky a pomáha ich aj emulgovať, vďaka čomu sú ľahšie stráviteľné. Žlč sa hromadí v žlčníku a v prípade potreby sa uvoľňuje do tenkého čreva," vysvetlil Kužela. Hrá tiež podľa jeho slov hlavnú úlohu pri metabolizme živín a toxínov, produkuje dôležité bielkoviny alebo rôzne faktory krvnej zrážanlivosti. Okrem toho pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, ukladá vitamíny a minerály a pomáha aj pri tvorbe niektorých hormónov.



Odborník ozrejmil, že na zdravie pečene vplýva najmä životný štýl, ale aj niektoré ochorenia či lieky. Čoraz častejšie sa vyskytuje nealkoholové stukovatenie pečene známe pod skratkou NAFLD. "Je rozdiel v stukovatení pečene u ľudí, ktorí pijú a nepijú alkohol. Tukové ochorenie pečene sa bežne delí na dva typy. Alkoholické stukovatenie pečene je spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, čo môže viesť k hromadeniu tuku v pečeni. Nealkoholické stukovatenie pečene nie je spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, ale skôr inými faktormi, ako sú obezita, inzulínová rezistencia a vysoká hladina tukov v krvi," vysvetlil Kužela.



Oba typy môžu skončiť cirhózou. Gastroenterológ pripomenul, že aj keď sa pri oboch typoch stukovatenia hromadí tuk v pečeni, ich základné príčiny sú odlišné a vyžadujú si preto rôzne prístupy k liečbe a manažmentu.