Radíme: Chrípka, mykoplazmy a chlamýdie majú tento rok ťažší priebeh

Handlová 31. marca (TASR) - Ochorenia ako chrípka, mykoplazmy a chlamýdie nie sú stále na ústupe. V kolektívoch môžu spôsobiť epidémie a môžu mať atypický priebeh, častejšie tiež končia zápalom pľúc. Upozornil na to pneumológ z nemocnice v Handlovej Jozef Kubík.



Tohtoročná chrípková sezóna je podľa odborníkov výrazná, úlohu zohráva nielen počasie, ale aj správanie ľudí. "Každoročne sa počas chrípkovej sezóny výrazne zvýši počet akútnych respiračných ochorení, ako aj zhoršení chronických respiračných ochorení," uviedol Kubík.



Okrem chrípky sa v tomto období podľa neho vyskytujú aj iné respiračné vírusy a baktérie, napríklad adenovírusy, metapneumovírus, respiračný syncyciálny vírus, chlamýdie a mykoplazmy. "Mnoho ľudí navyše v chorobe navštevuje verejné miesta či lekárske ambulancie, čím prispievajú k šíreniu infekcií. Dnes už vieme, že obranyschopnosť organizmu môže zostať dlhodobo znížená aj po prekonaní ochorenia COVID-19 a zároveň už neplatia ani preventívne opatrenia, ako nosenie rúšok a respirátorov, ktoré v uplynulých rokoch výrazne pomáhali zabrániť šíreniu vírusov," doplnil.



V súčasnosti medzi pacientmi kolujú najmä chrípkové vírusy typu A a B. "Človek sa môže nakaziť chrípkou A, no neskôr aj chrípkou B, pretože imunita medzi týmito dvoma typmi nie je úplne skrížená. Nie je preto výnimočné, že niektorí ľudia prekonajú viacero respiračných infekcií v jednej sezóne," priblížil pneumológ.



Prevenciou proti ochoreniam je podľa neho i očkovanie, pomáha totiž populácii zvládať epidémie, aj keď vírus chrípky neustále mutuje. Lekári ho odporúčajú predovšetkým pacientom s chronickými ochoreniami srdca, pľúc, metabolickými ochoreniami či seniorom v domovoch dôchodcov.



Okrem chrípky a iných vírusových infekcií tento rok výrazne stúpol aj výskyt ochorení spôsobených pľúcnymi chlamýdiami a mykoplazmami. Kubík priblížil, že tieto baktérie sa šíria kvapôčkovou infekciou a často spôsobujú epidémie, hlavne medzi deťmi a mladými ľuďmi, pričom sa prejavujú atypicky. "Diagnostikujeme ich najmä na základe protilátok v krvi alebo špeciálnych metód v prípade závažných stavov. V prípade pretrvávajúcich respiračných problémov, na ktoré nepomáha bežná liečba, by mali pacienti včas absolvovať podrobnejšie vyšetrenie v špecializovanej ambulancii, aby sa vyhli vážnym komplikáciám," dodal lekár.