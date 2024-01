Radíme: Chrípková sezóna môže byť pre seniorov obzvlášť nebezpečná

Bánovce nad Bebravou 22. januára (TASR) - Chrípková sezóna môže byť pre ľudí v seniorskom veku obzvlášť nebezpečná. Respiračné ochorenia sú pre nich rizikové nielen z hľadiska priebehu infekcie, ale aj vzhľadom na primárne choroby, ktorými trpia. Upozornila na to lekárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.



Práve infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií seniorov v zimnom období. Tie sú zároveň piatou najčastejšou príčinou úmrtí. "Hoci chrípku, COVID-19 či iné vírusové ochorenia už ľudia považujú za bežné, naďalej platí, že ide o vysoko nákazlivé choroby," zdôraznila Šatalová.



U ľudí v produktívnom veku často pri ich liečbe podľa nej stačí pokoj na lôžku, tlmenie horúčky, lieky na kašeľ a nádchu, prípadne podpora imunity, u seniorov však môžu tieto infekcie veľmi rýchlo prejsť do ťažkého akútneho ochorenia s nutnosťou hospitalizácie.



Pri senioroch býva klinicky zmenený a netypický aj priebeh samotnej respiračnej infekcie. "Horúčka je obranný mechanizmus tela a stúpa vtedy, keď pracuje imunita. U seniorov zvýšená teplota veľmi často chýba, prítomný je len celkový ťažký stav, pacient je apatický, ťažko dýcha, upadá do bezvedomia, zhoršujú sa funkcie orgánov, vrátane mozgu. Vtedy treba urýchlene konať," upozornila lekárka.



Respiračné ochorenia u seniorov sú podľa nej rizikové z hľadiska priebehu samotného infektu dýchacích ciest, ale aj vzhľadom na primárne ochorenia, ktorými starší pacient trpí. Nebezpečné komplikácie sú najmä zápaly pľúc, bakteriálne superinfekcie a zhoršenie chronických ochorení.



K preventívnym opatreniam patrí podľa odborníčky zvyšovanie celkovej odolnosti organizmu otužovaním, pravidelným pohybom, pobytom na čerstvom vzduchu, vetraním, zvýšeným príjmom vitamínov a minerálov. "V chrípkovom období je potrebné tiež obmedziť návštevu hromadných podujatí, po nákupoch či návšteve lekára nezabúdať na dôslednú hygienu rúk," spomenula lekárka.



Účinnou prevenciou je podľa nej očkovanie proti chrípke, ktoré by seniori mali absolvovať každoročne ešte pred začiatkom chrípkovej sezóny, teda ideálne v septembri. "Ochranný účinok vakcíny nastupuje zhruba dva týždne po očkovaní," uzavrela.