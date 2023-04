Radíme: Črevné parazity sa do tela môžu dostať z potravín i od zvierat

Bratislava 19. apríla (TASR) - Črevné parazity sa môžu do ľudského organizmu dostať zo zle umytých alebo nedostatočne tepelne spracovaných potravín či od domácich zvierat. Ohrozené nimi môžu byť aj deti, ktoré často skúmajú okolie ústami, záhradkári či cestujúci do zahraničia. Upozornila na to riaditeľka odboru laboratórií AGELLAB Elena Gaboňová.



"Dbajte na osobnú hygienu, vyhýbajte sa vode z neznámeho zdroja a mäso dostatočne tepelne spracovávajte. Zeleninu a ovocie pred konzumáciou vždy dobre umyte. Ak je členom vašej domácnosti pes či mačka, nezabudnite na ich pravidelné odčervenie," odporučila.



Priblížila, že medzi príznaky výskytu črevných parazitov patria bolesti brucha, nechutenstvo či problémy s vyprázdňovaním. V pokročilejšom štádiu nezriedka dochádza aj k poruche vstrebávania živín. "To je mimoriadne nebezpečné najmä u ľudí s oslabenou imunitou, detí a seniorov," podotkla Gaboňová. Okrem ťažkostí s trávením môžu parazity stáť za narušenou imunitou, problémami s pečeňou, hmotnosťou, spánkom či kožnými problémami.



Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú hlísty, mrle, škrkavky či pásomnice. Ich prítomnosť v tele možno odhaliť špecializovaným laboratórnym vyšetrením. Ak sa ich výskyt potvrdí, potrebná je konzultácia s lekárom, ktorý nasadí liečbu. "Telo zbaví parazitov a predíde rôznym komplikáciám, akými sú črevné infekcie, vznik autoimunitných ochorení či rôzne cysty spôsobené prechádzaním parazitov cez mäkké tkanivá," dodala Gaboňová.