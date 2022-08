Radíme: Cukrovka je tichý zabijak, ktorý nebolí

Handlová 17. augusta (TASR) - Zlá životospráva, nedostatok fyzickej aktivity, obezita, rodinná záťaž, stres, vek i fajčenie sa môžu podpísať pod vznik cukrovky. Kým pri cukrovke 1. typu sú lekári zvyknutí na dramatický priebeh a pacienti často končia na jednotkách intenzívnej starostlivosti, cukrovka 2. typu je nazývaná tichý zabijak, pretože príznaky môžu úplne chýbať a odhalí sa až pri preventívnej prehliadke. Upozornila na to diabetologička nemocnice v Handlovej Viera Kubíková.



"Noví pacienti sú k nám odosielaní väčšinou na základe prítomného zvýšeného cukru v krvi, a to najčastejšie zisteného v rámci preventívnej prehliadky, prípadne náhodne zistenej zvýšenej alebo už značne vysokej glykémie. Realizácie preventívnych prehliadok patria plne do kompetencie všeobecných lekárov," uviedla Kubíková.



Dva základné typy cukrovky sú diabetes mellitus 1. typu, ktorý vzniká najčastejšie v detstve alebo v mladom dospelom veku, prípadne sa menej často môže rozvinúť aj v neskorej dospelosti či v pokročilejšom veku. "Je charakterizovaný výrazným až úplným nedostatkom inzulínu a vyžaduje podávanie inzulínu, ktoré je životne dôležité pre pacienta a nedokáže bez neho prežiť. Pri tomto type cukrovky sa v tele tvoria protilátky proti vlastným bunkám pankreasu, ktoré ich ničia, ide teda o autoimunitné ochorenie," ozrejmila lekára.



Cukrovka 2. typu je podľa nej najčastejší typ cukrovky. Začína sa väčšinou po 40. roku života, i keď nie je raritou, že vzniká i v oveľa skoršom veku, prípadne u výrazne obéznych detí. "Hlavnou podstatou tohto typu diabetu je nerovnováha medzi vytváraním inzulínu v pankrease a jeho účinkom v cieľových tkanivách, kde má pôsobiť, a to hlavne v pečeni, svalstve a tukovom tkanive," vysvetlila.



V začiatočných štádiách sa tento typ cukrovky lieči tabletkami, prípadne modernými injekčnými liečivami, ak sa však cukrovka postupne z určitých príčin zhoršuje, v konečnom dôsledku je aj pri tomto type cukrovky potrebná inzulínová liečba.



"Medzi varovné príznaky cukrovky patrí časté močenie, zvýšený smäd, rýchly úbytok hmotnosti, únava, neschopnosť sa koncentrovať, zhoršenie zraku, svrbenie tela, opakované infekcie, a to predovšetkým močovo-pohlavné, zlé a zdĺhavé hojenie rán či tŕpnutie rúk," priblížila Kubíková.



Tieto príznaky podľa nej bývajú výraznejšie pri cukrovke 1. typu, majú často dramatický priebeh. "Je pri nich prítomné zrýchlené dýchanie, bolesti brucha, v dychu je cítiť acetón, prípadne je pacient až v bezvedomí. Pacient s cukrovkou s týmito príznakmi musí byť umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti," upozornila.



Pri cukrovke 2. typu môžu byť tieto prejavy len mierne, alebo môžu aj chýbať. "Z toho vyplýva aj význam a potreba pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok, kde sa vyšetruje cukor v krvi, prípadne v moči," dodala Kubíková.