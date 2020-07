Cvičenie má veľa výhod aj pre psychiku človeka

Bratislava 6. júla (TASR) – Fyzická aktivita posilňuje kondíciu, ale prináša tiež mnoho psychologických benefitov a redukuje stres. Tréning posilňuje morálno-vôľové vlastnosti, ktoré sú užitočné aj v práci.



„Či sa už potrebujete naučiť nové znalosti, lepšie zvládať stres alebo nebodaj všetko naraz, v kombinácii s cvičením pracuje váš mozog omnoho účinnejšie. Viete teda takto všetky úlohy podobnej dôležitosti zvládnuť lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie,“ hovorí profesionálny tréner Ľuboš Gsch. Dodal, že je dokázané, že mozog pracuje v sprievode fyzického tréningu lepšie a to má pozitívny vplyv na osvojovanie vedomostí.



„Cvičenie pomáha aj pocitovo. To vzniká vďaka uvoľňovaniu endorfínov, ktoré takto priamo ovplyvňujú náladu a dokážu tlmiť aj bolesť,“ doplnil Gsch. Podľa odborných štúdií dokáže cvičenie pomôcť potlačiť depresiu či úzkosť veľmi efektívne a to bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.



Počas pohybovej aktivity tiež človek zvyčajne nemá čas sa zaoberať negatívnymi myšlienkami. Vyčistí si hlavu a neskôr podľa Gscha dokáže vyriešiť svoje ťažkosti. Pohyb tiež pomáha prekrviť telo a nájsť motiváciu, keď človek vidí výsledky svojej snahy.



„Cvičenie rozhodne pomôže predĺžiť aktívne roky života a zabezpečiť, aby človek vedel plnohodnotnejšie fungovať aj 'na staré kolená'. Endorfíny pomáhajú človeku skvalitniť jeho bežné dni, bude sám so sebou viac spokojný a účinne zabojuje s negatívnymi vplyvmi,“ dodáva Gsch.