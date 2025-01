Radíme: Cyklisti môžu jazdiť aj po chodníku, chodci však majú prednosť

Bratislava 29. januára (TASR) - Pokiaľ to nezakazuje dopravná značka, cyklisti môžu jazdiť aj po chodníku. Chodci na ňom však majú vždy prednosť a cyklisti sú povinní jazdiť pomaly, opatrne a s ohľadom na nich. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Cyklisti môžu jazdiť po vozovke aj bez vyhradeného cyklopruhu, ak to podmienky umožňujú. Musia však dodržiavať pravidlo jazdy pri pravom okraji vozovky a jazdiť jednotlivo za sebou," vysvetlil Hájek.



Hovorca upozornil, že pri jazde autom pri cyklopruhu či od vozovky oddelenej cyklotrase je potrebné správať sa ohľaduplne. Jazda autom cez priestor vyznačený pre cyklistov je zakázaná okrem nevyhnutných prípadov. Autom cez cyklopruh vodič môže prejsť, ak sa vyhýba prekážke či inému vozidlu alebo napríklad pri odbočovaní do inej ulice.



Hájek podotkol, že cyklisti majú pri odbáčaní áut cez ich pruh prednosť. Platí to aj v prípadoch, keď je vodič na hlavnej ceste. "Na križovatke sa neodporúča stáť v cyklopruhu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Vozidlo by nemalo blokovať cyklopruh, aby sa predišlo ohrozeniu cyklistov. Ak je to nevyhnutné, je potrebné zabezpečiť, aby sa vozidlo rýchlo presunulo a neblokovalo cyklistov," dodal Hájek.



Zastavenie vozidla v cyklopruhu je podľa neho povolené iba v nevyhnutných prípadoch, ako napríklad zastavenie na pokyn policajta. Hovorca vysvetlil, že pokyny policajta sú nadradené dopravnému značeniu a jeho zodpovednosťou je vybrať najvhodnejšie miesto na zastavenie auta.