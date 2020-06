RADÍME: Depresiu treba liečiť včas a odborne

Bratislava 24. júna (TASR) - Depresia je choroba, a pokiaľ zostane neliečená, jej následky môžu byť vážne. Preto, ak má človek bez zjavnej príčiny pocity ako smútok, neistotu či úzkosť, ktoré pretrvávajú dlhšie ako dva týždne a znemožňujú fungovanie v bežnom živote, treba konať. Upozorňujú na to odborníci z Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).



Objavujú sa aj príznaky, ako únava, pocit nedostatku energie, pocit zbytočnosti alebo neustále obviňovanie sa, neschopnosť sústrediť sa, zapamätať si detaily či rozhodovať, problémy so spánkom, nezáujem o svoje koníčky alebo rôzne aktivity, časté myšlienky na smrť a samovraždu, nervozita a podráždenie. Tiež bolesti, kŕče a tráviace ťažkosti, ktoré nepoľavujú ani po podaní liečby.



Liečba depresie patrí do rúk odborníka. Ten má na základe jej prejavov, ale aj prítomnosti iných ochorení, užívania iných liekov či možných vedľajších účinkov, zvoliť pre pacienta vhodný druh antidepresív. Významnú úlohu môže zohrať tiež rodinná anamnéza. „Pokiaľ vo vašej rodine trpí depresiami aj niekto iný a má pozitívnu skúsenosť s konkrétnym liekom, môže sa lekár o túto skutočnosť oprieť aj pri výbere vhodného lieku pre vás,“ priblížili odborníci z AOPP na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.



Začatie a ukončenie liečby by malo byť postupné. Spravidla sa začína nižšími dávkami antidepresív. Tie sa postupne zvyšujú, až kým sa podarí docieliť potlačenie príznakov depresie, a zároveň nedôjde k rozvoju prípadných nežiaducich účinkov tejto liečby. Ukončenie liečby musí byť podľa odborníkov rovnako postupné. „Je vhodné zostať pod dohľadom lekára a nastaviť si pravidelné návštevy na aspoň každé tri mesiace. Lekár tak môže odhaliť signály vracajúcej sa depresie a pokračovať v liečbe skôr, ako sa opäť rozvinie,“ vysvetľujú odborníci. Pri prerušení liečby antidepresívami zo dňa na deň podľa nich síce nehrozí medicínske riziko, no môžu sa objaviť nepríjemné ťažkosti, ako žalúdočná nevoľnosť, závrate, bolesti hlavy či príznaky podobné chrípke.



Pripomínajú, že liečba depresie je dlhodobý proces. Antidepresíva sa spravidla predpisujú na pol roka až rok u pacientov, ktorí sa na depresiu liečia prvýkrát. „Cieľom je predísť opätovnému návratu ochorenia. Pokiaľ vám lekár predpíše takúto liečbu, treba počítať s tým, že môže trvať aj mesiac či dva, kým sa dostaví želaný účinok. Počas liečby antidepresívami je potrebné sledovať nielen účinnosť liečby, ale aj jej prípadné nežiaduce účinky,“ tvrdia predstavitelia AOPP. Najčastejšie sa môže objaviť nespavosť či, naopak, nadmerná únava, nevoľnosť, zmena telesnej hmotnosti či sexuálne problémy. Antidepresíva nespôsobujú závislosť, preto sa môžu užívať aj dlhodobo. Takáto forma liečby je vhodnou prevenciou depresií napríklad u ľudí, ktorí nimi opakovane trpia.