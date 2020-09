Radíme: Desiata má tvoriť asi 15 percent z denného príjmu žiakov

Bratislava 2. septembra (TASR) – Desiata je dôležitou súčasťou stravovacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi 15 percent z denného príjmu energie. Zároveň má byť výživovo pestrá a zdravá. V súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 to uviedla vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.



"Kvalitná desiata pre školáka má obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a kvalitný nápoj. Pre detský organizmus vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápnika, preto by mali byť súčasťou desiatej mlieko, najmä probiotické a acidofilné výrobky, jogurty a syry," uviedla Hamade. Ak dieťa trpí intoleranciou laktózy, prípadne mliečnej bielkoviny, je podľa odborníčky vhodné poradiť sa s lekárom o potravinách, ktoré sú vhodné.



Z ovocia a zeleniny je podľa odborníčky potrebné striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Rovnako by rodičia pri príprave desiatej pre školáka nemali zabudnúť na nápoj, najzdravšia je čistá voda, striedať by sa mala s nesladeným čajom, domácim sirupom, čerstvými šťavami, alebo nesýtenou minerálnou vodou. Nevhodné podľa ÚVZ SR sú energetické a rôzne sladené nápoje.



Hamade potvrdila, že deti potrebujú aj rýchle kalórie, sladkosti im preto nie je potrebné úplne zakazovať. Rodičia by však mali uprednostniť kvalitné výrobky, napríklad cereálne keksy, sušené ovocie, tyčinky s vyšším obsahom kakaa. "Dôležité je, aby si dieťa osvojilo správne stravovacie návyky, ich súčasťou je i dodržiavanie približne rovnakých intervalov na jedlo," uzavrela odborníčka.