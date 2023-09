Radíme: Deti by nemali byť odmeňované sladkosťami

Bratislava 6. septembra (TASR) - Deti by za plnenie školských úloh a výsledkov nemali byť odmeňované sladkosťami. Rodičia im namiesto sladkostí medzi hlavnými chodmi môžu občas pripraviť sladké raňajky alebo desiatu. Odporúča to vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Hana Janechová.



"U detí je zdravé stravovanie jednou z najdôležitejších zložiek ich životného štýlu. Strava dieťaťa má byť pestrá, so zastúpením všetkých základných živín, minerálov a vitamínov. Dôležitý je dostatok mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Už v domácom prostredí pred nástupom do školy je vhodné zvykať deti na chute nových jedál, aby nezostali len pri niekoľkých svojich obľúbených pokrmoch," povedala. Potrebné je podľa jej slov naučiť dieťa pravidelne raňajkovať.



Odborníčka radí vymeniť sladkosť za zdravú aktivitu, napríklad prechádzku, bicyklovanie alebo vyskúšanie adrenalínovej aktivity, ktorá bude deti baviť. Pripomína, že spoločne tak rodičia s deťmi urobia niečo zdravé a doprajú im nielen fyzickú, ale aj psychickú pohodu.