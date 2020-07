RADÍME: Deti, ktoré ostávajú samy doma, môžu lákať podvodníkov

Bratislava 22. júla (TASR) - Deti cez prázdniny zvyknú tráviť čas aj u príbuzných alebo v denných táboroch, najmä tie staršie však často zostávajú samy doma. To môže byť lákadlom pre podvodníkov, varuje Ministerstvo vnútra (MV) SR na sociálnej sieti.



MV SR apeluje na rodičov, aby poučili svoje deti, ako sa majú v tom prípade správať. "Deti, ktoré sú samy doma, by nemali otvárať cudzím ľuďom ani rozprávať sa s nimi," odporúča ministerstvo.



Vchodové dvere treba zamknúť. Deti by tiež mali poznať núdzové čísla integrovaného záchranného systému (112), hasičov (150), záchrannej zdravotnej služby (155) a polície (158). "Ak majú pochybnosti, mali by zavolať aj rodičom," doplnili pracovníci MV.