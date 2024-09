Radíme: Dieťa by malo chodiť do a zo školy s dospelým či kamarátmi

Bratislava 4. septembra (TASR) - Dieťa by malo chodiť do a zo školy v sprievode svojich kamarátov alebo dospelej osoby. Rodič by ho mal tiež poučiť, aby mu aj po splnení školských povinností hovorilo o tom, kam ide, s kým a kedy sa vráti. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Spomenula aj rodičovskú kontrolu, bez ktorej podľa nej deťom na sociálnych sieťach môže hroziť nebezpečenstvo.



"Dávajte pozor, ako dlho trávený čas venujú školopovinné deti mobilu a počítaču. Najlepším riešením je, ak sa dieťaťu venujú rodičia alebo mu vymyslia program, pri ktorom sú s ním aj rovesníci," odporučila. Namiesto času tráveného pri počítači alebo na mobile môžu podľa nej spoločne navštevovať kultúrno-spoločenské podujatia, alebo tráviť čas vonku športovými aktivitami.



Hrabovská tiež poukázala, že hrubé správanie, vandalizmus, násilie či šikanovanie vzhliadnuté na internete môže byť dôsledkom násilných prejavov v školskom prostredí. Dieťaťu je podľa nej potrebné poradiť, že ak sa ocitne v núdzi a nedarí sa mu skontaktovať s dôveryhodnými osobami, existujú aj iné možnosti, ako riešiť krízovú situáciu. "K dispozícii mu môžu byť pedagógovia, telefónne linky určené na riešenie zásadného problému a poskytnutie pomoci, alebo uniformované zložky ako polícia," doplnila.