Radíme: Dôležitým opatrením proti ochoreniam je dôkladné umývanie rúk

Bratislava 5. februára (TASR) - Dôležitým preventívnym opatrením pred ochoreniami je dôkladné a časté umývanie rúk. Na sociálnej sieti na to upozornil regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlavného mesta Bratislava v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípky.



RÚVZ uviedol, že ruky by sa mali umývať po každom návrate domov či do práce z vonkajšieho prostredia. Tiež pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po ceste v hromadnej doprave, pred prípravou jedla, počas nej a po nej. "Pred zaobchádzaním s bábätkom a po výmene plienky, po manipulácii s odpadom či so zvieraťom a jeho krmivom, pred návštevou nemocnice a lekára a po nej," doplnil.



"Ak je na rukách zachytený vírus, pri dotyku s tvárou si ho sami môžeme preniesť do tela - to všetko vytvára priamu cestu, ktorou môžu patogény (baktérie, vírusy) spôsobiť ochorenie," vysvetlili odborníci. Podľa ich slov je preto správne umývanie rúk cestou, ako toto šírenie obmedziť.



Hygienici ozrejmili, že vírus hepatitídy typu A (VHA) sa najčastejšie prenáša rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny. "Obzvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom, pri tesnom kontakte, hlavne v rodinách a v detských kolektívoch," upozornili s tým, že na rukách prežije VHA niekoľko hodín a na povrchoch dve až 60 hodín.