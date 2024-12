Radíme: Dračie ovocie je prospešné pre imunitný systém

Bratislava 31. decembra (TASR) - Pitahaya alebo dračie ovocie je svojím zložením veľmi prospešné pre imunitný systém. Pomáha aj pri trávení a znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, má takisto pozitívny vplyv na zrak. Na sociálnej sieti na to poukázala Katarína Blažová z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



"Svojím zložením je toto ovocie veľmi prospešné pre náš imunitný systém, silné antioxidanty pôsobia pri rôznych zápalových procesoch, vláknina podporuje trávenie, polynenasýtené mastné kyseliny prispievajú k zníženiu rizika kardiovaskulárnych ochorení, karotenoidy majú priaznivý vplyv na zrak," uviedla.



Látky, ktoré ovocie obsahuje, takisto podľa jej slov môžu pomôcť zlepšiť pamäť, sústredenie, ale aj upokojiť nervový systém a uľahčiť zaspávanie. "Konzumáciou jedného plodu si zabezpečíme desať percent dennej dávky vitamínu C, obsahuje aj vitamíny skupiny B, vitamín A, z minerálnych látok hlavne vápnik, železo a fosfor, ale aj draslík, horčík, zinok a selén," dodala odborníčka.



Ozrejmila, že dračie ovocie možno využiť napríklad pri príprave ovocných šalátov, smoothie, ale aj na dekorovanie torty či zákuskov. V sušenej forme ho možno pridať napríklad do jogurtu alebo do kaše. "Dužina aj šupka je výborná na vonkajšie použitie, podporuje hojenie rán, má priaznivé účinky na pleť, môžeme z neho vyrobiť vyživujúci balzam na vlasy," doplnila Blažová.