Radíme: Fajčenie poškodzuje pľúca, prestať fajčiť nikdy nie je neskoro

Zvolen 5. júna (TASR) – Fajčenie poškodzuje pľúca, preto prestať fajčiť nikdy nie je neskoro. Ak však človek prestane fajčiť, pľúca sa do pôvodnej formy môžu dostať až po 12 rokoch po poslednej cigarete. Upozorňuje na to lekárka Eliška Belláková z pneumologickej a ftizeologickej ambulancie Nemocnice AGEL Zvolen.



Ako priblížila, fajčenie cigariet predstavuje v súčasnosti najpopulárnejšiu formu závislosti od nikotínu. "Ten je vysoko návyková látka, ktorá sa legálne používa na celom svete. Fajčenie je hlavnou príčinou mnohých chronických pľúcnych ochorení a spôsobuje až rakovinu pľúc," spresnila. Podotkla, že je tiež príčinou mnohých chorôb, napríklad rakoviny priedušiek. "Dôležitá je preto prevencia. Rakovina pľúc začne bolieť až v pokročilejšom štádiu," zdôraznila.



Podľa jej slov niektorým pacientom sa podarí prestať fajčiť vlastnou vôľou. Od roku 2016 však existuje na Slovensku linka pomoci na odvykanie od fajčenia. Na telefónnom čísle +421 908 222 722 sa môžu v každý pracovný deň v časoch od 8.00 do 15.00 h informovať ľudia, ktorí majú záujem prestať. Belláková povedala, že záujemcom sú k dispozícii poradne zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Doplnila, že pre silných fajčiarov, ktorí sa pokúšajú prestať fajčiť, na zamedzenie vzniku abstinenčných príznakov existujú nikotínové náhrady. "Nikotín sa do tela dostane, ostatné škodliviny z cigariet však nie. Sú vo forme tabliet, žuvačiek, sprejov alebo náplastí," vysvetlila s tým, že ich dávka sa má postupne znižovať. "Významnú úlohu zohráva aj psychoterapia či alternatívny prístup, napríklad akupunktúra," uzavrela lekárka.