Radíme: Horúčku treba merať na rovnakom mieste a rovnakým teplomerom

Bratislava 25. januára (TASR) - Pri horúčke u detí je potrebné merať teplotu na rovnakom mieste a rovnakým teplomerom. Ak sa meria v konečníku, je o pol stupňa vyššia ako teplota meraná v podpazuší alebo uchu. Teplotu je potrebné u detí znižovať, ak je vyššia ako 38 stupňov Celzia. Ak je dieťa plačlivé a ubolené, znižujeme aj nižšiu telesnú teplotu. Upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Priblížilo, že lieky s obsahom paracetamolu sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Podávajú sa každé štyri až šesť hodín podľa hmotnosti dieťaťa. "Lieky s obsahom ibuprofénu sú vhodné pre deti od troch mesiacov alebo s váhou vyššou ako sedem kilogramov," upozornilo ministerstvo. Zároveň sú nevhodné, ak dieťa málo pije, má problém s obličkami, či vracalo a malo hnačku.



Znižovať teplotu sa dá aj pomocou studeného obkladu či obmývaním tela vodou s teplotou 29 a 30 stupňov. Pri starších deťoch je podľa ministerstva možné znižovať horúčku aj vlažnou vodou. "Tieto postupy použite, ak liečba liekmi nepomáha, alebo je horúčka vyššia ako 39 stupňov," doplnilo ministerstvo. Upozornilo, že dieťa sa nesmie umývať vlažnou vodou, ak má studené končatiny.



Rezort odporúča deťom podávať dostatok tekutín, často vetrať či mu obliecť ľahké a priedušné oblečenie. Ak horúčku nejde znížiť pod 39 stupňov alebo má horúčku dlhšie ako tri dni, je podľa rezortu potrebné kontaktovať lekára.



"Navštívte pohotovosť, prípadne volajte 155, ak má dieťa ťažkosti s dýchaním, modré pery," zdôraznilo ministerstvo. Platí to aj, keď má dieťa stuhnutú šiju a nevie predkloniť hlavu či drobné, bodkovité krvácania v koži.



Záchranku treba volať, aj keď má dieťa prvýkrát kŕče z horúčky. "Vznikajú pri prudkom náraste telesnej teploty u detí vo veku od šesť mesiacov do päť rokov," priblížilo ministerstvo. Medzi prejavy napríklad patria svalové zášklby, symetricky na oboch stranách tela, tras a trvajú menej ako 15 minút. "Dieťa môže pri nich vracať, pomočiť sa, či upadnúť do bezvedomia," doplnilo.