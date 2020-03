Radíme: Imunitu posilní spánok, sauna aj smiech

Bratislava 11. marca (TASR) – Okrem správneho stravovania má na posilňovanie imunity pozitívny vplyv aj dostatok spánku, otužovanie či optimizmus. Katarína Blažová z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave pripomenula, že pre odolnosť organizmu je rovnako potrebný aj šport.



"Je preukázané, že stres, hlavne dlhodobý, dokáže oslabiť imunitu, preto je dôležité, aby sme sa dokázali odreagovať, hoci len obyčajnou prechádzkou na čerstvom vzduchu. Ideálnou kombináciou je relax formou športu, pretože pravidelná pohybová aktivita trvajúca 30 až 40 minút, vykonávaná tri- až päťkrát v týždni, výrazne zvyšuje výkonnosť imunity," uviedla.



Rovnako dobrý vplyv na stav obranyschopnosti má podľa jej slov otužovanie a saunovanie. Ľudské telo tak podľa Blažovej lepšie zvládne prechody z vykúrenej miestnosti do chladného počasia a naopak. Saunovanie sa podľa jej slov odporúča raz do týždňa, ale vhodné je aj striedanie teplej a chladnej sprchy.



Doplnila, že samozrejmosťou by malo byť vytvorenie priestoru na príjemne strávené chvíle s rodinou a priateľmi, kde by nemal chýbať smiech.