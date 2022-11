Radíme: Infarkt sa nevyhýba ani mladším ľuďom, dôvodom je aj stres

Bratislava 2. novembra (TASR) - Veková štruktúra pacientov s infarktom myokardu sa mení. "Zriedkaví už nie sú 35 – 40 roční pacienti. Pribúdajú aj ženy. K najdôležitejším dôvodom patria spôsob života, hektická doba, stres, u žien je to aj užívanie antikoncepcie a klimaktérium," uviedol Michal Hulman, prednosta Kardiochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH).



Situáciu podľa jeho slov zhoršila aj pandémia COVID-19. "Časť pacientov si s klasickými príznakmi infarktu myokardu nevolala záchranku, pretože mali COVID-19, ďalšia časť nešla k lekárovi, pretože mal COVID-19 a veľká časť pacientov mala strach z pandémie. Mnoho pacientov tak ´prechodilo´ infarkt, čo poškodilo ich srdce a môže sa neskôr vypomstiť," upozornil Hulman.



Ozrejmil, že infarkt je dôsledok aterosklerotického procesu na tepnách srdca. "Neoperujeme chorobu ako takú, ale následky. Proces ochorenia pokračuje ďalej. Pacienti po operácii by mali dodržiavať medikamentóznu liečbu a režimové opatrenia, aby sa ten proces, ktorý ide rýchlejšie, spomalil. Keď má infarkt 40-ročný človek, tak je akcelerácia sklerotického procesu extrémne rýchla. V prípade človeka po 70. roku života sa to dá vyhodnotiť ako prejav starnutia," dodal Hulman.



Z pohľadu diagnóz, ktoré najviac ovplyvňujú aterosklerózu, najrizikovejšie sú vysoký krvný tlak, hyperlipidémia, cukrovka a obezita. "Hypertenzia je na prvom mieste, pretože jej prevalencia je vysoká a najviac zodpovedná za úmrtnosť. Je asymptomatická, takže človek môže mať vysoký krvný tlak aj roky a nemusí o tom vedieť. Je preto žiaduce, aby bol každému človeku pri návšteve praktického lekára odmeraný krvný tlak. Navyše odporúčam, aby mali všetci ľudia po 40. roku života tlakomer aj doma a zmerali si občas aj sami tlak preventívne," vysvetlila primárka ambulantného oddelenia NÚSCH Ivana Šóošová. Za druhú najdôležitejšiu vec považuje poznať svoju hladinu cholesterolu a predovšetkým tzv. zlého cholesterolu (LDL).



Pripomenula, že po infarkte je potrebné užívať lieky, dodržiavať režimové opatrenia, chodiť na pravidelné prehliadky, merať si krvný tlak a poznať hodnoty cholesterolu. Upozornila, že najčastejšou príčinou ďalšieho infarktu je vysadenie liekov.



V prípade typických príznakov infarktu je potrebné čo najskôr zavolať záchranku. Prejavuje sa bolesťou na hrudi a má tendenciu vyžarovať do krku alebo do ľavého ramena.