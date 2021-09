Interakcie liekov bývajú príčinami zníženej účinnosti liečby

Bratislava 13. septembra (TASR) – Pri užívaní viacerých druhov liekov môže dôjsť k ich vzájomnému ovplyvňovaniu sa. Niektoré lieky preto nie je vhodné vzájomne kombinovať. Interakcie nezriedka bývajú príčinami zníženej účinnosti liečby alebo prejavov nežiaducich účinkov liekov. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv.



„Lekárovi, ktorý vám lieky predpisuje, preto vždy nahláste zoznam všetkého, čo pravidelne užívate, a to vrátane liekov a výživových doplnkov," zdôraznil ŠÚKL.



Pokiaľ je to možné, pacient by mal užívať čo najmenej liekov, vrátane voľnopredajných. „Napríklad niektoré voľnopredajné analgetiká môžu interagovať s liekmi na kardiovaskulárne ochorenia, prípadne s liekmi na riedenie krvi," vysvetlil ŠÚKL.



Počas užívania liekov je potrebné si dávať pozor aj na stravovanie. K interakciám môže dochádzať aj medzi liečivom a určitými zložkami potravín. „Často to býva napríklad vitamín C v citrusových plodoch alebo vápnik v mliečnych výrobkoch. Niektoré lieky môžu dokonca interagovať aj so slnečnými lúčmi," ozrejmil ŠÚKL. Pred užívaním liekov je preto dôležité prečítať si príbalový leták alebo sa opýtať lekárnika.