Radíme: Jahody je najlepšie jesť čerstvé

Bratislava 12. júna (TASR) - Jahody je najlepšie konzumovať čerstvé, pretože pri tepelnej úprave strácajú mnoho cenných živín. Pri skladovaní sa odporúča dať ich neumyté do chladničky, kde vydržia tri až päť dní. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava to uviedol na sociálnej sieti.



"Umývať jahody je odporúčané až tesne pred ich konzumáciou, pretože dlhším namáčaním vo vode rýchlejšie podľahnú skaze. Dlhšie uskladňovanie je možné aj v mrazničke, kde vydržia aj niekoľko mesiacov," doplnil. Odporúča jahody konzumovať čerstvé, v ovocných či zeleninových šalátoch. "Môžete si ich pridať do jogurtu či kaše alebo do smoothies nápojov," radí. V prípade lesných jahôd sa dajú konzumovať aj ich listy, z ktorých je možné pripraviť čaj.



RÚVZ priblížil, že jahody obsahujú veľké množstvo vody a živín, vďaka čomu sú prínosom pre zdravie. "Sú bohaté na vitamíny, ako napríklad vitamíny skupiny B a vitamín C, ktorého obsah je porovnateľný s obsahom v citrusových plodoch. Sú taktiež bohaté na minerály, ako napríklad draslík a mangán," spresnila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ. Jahody sú tiež bohaté na vlákninu a majú i antioxidačné účinky.



Po konzumácii jahôd Šranková odporúča sledovať reakciu tela. "Po zjedení sa môžu niekedy u detí aj dospelých objaviť alergické prejavy, ako vyrážky, svrbenie v krku a na perách, slzenie alebo tráviace ťažkosti," ozrejmila.