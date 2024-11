Radíme: Jedlé gaštany obsahujú viacero vitamínov i minerálov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Jedlé gaštany obsahujú množstvo zdraviu prospešných živín, ako sú vitamíny či minerály. Sú tiež napríklad dobrým zdrojom vlákniny, ktorá pomáha podporovať črevnú peristaltiku. Poukázala na to Natália Šranková z poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Gaštany sú podľa jej slov zdrojom vitamínu C a vitamínov skupiny B. Tiež minerálov, ako napríklad fosfor, draslík, meď a horčík. "Navyše, sú aj dobrým zdrojom vlákniny, ktorá pomáha podporovať črevnú peristaltiku a pomáha v prevencii zápchy. Taktiež obsahujú aj flavonoidy, ktoré majú antioxidačné účinky," uviedla odborníčka.



Ozrejmila, že síce gaštany obsahujú väčšie množstvo zložených cukrov, no tie ľudské telo vstrebáva pomaly a nedochádza tak k prudkému nárastu hladiny cukru v krvi. Tak je podľa jej slov energia telu dodávaná postupne. "Obsah bielkovín a aminokyselín je v porovnaní s obsahom sacharidov nízky, avšak medzi nimi sú i aminokyseliny esenciálne, teda tie, ktoré musia byť do organizmu dodávané potravou," podotkla. Dodala, že gaštany neobsahujú lepok, preto sú vhodné na konzumáciu i pre celiatikov.