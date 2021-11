Radíme: Komplexná starostlivosť môže zabrániť vzniku preležanín

Bratislava 24. novembra (TASR) - Komplexná starostlivosť o pacienta na lôžku môže pomôcť zabrániť vzniku preležanín približne v 90 percentách prípadov. Upozornila na to Beáta Grešš Halász z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci prevencie je dôležité polohovanie, použitie antidekubitných pomôcok, zvýšená hygiena, ako aj výživa a hydratácia pacienta.



Preležaniny môžu vzniknúť u imobilných pacientov, ale aj u ľudí, ktorí sú dlhodobo na lôžku počas hospitalizácie. "V súčasnej epidemiologickej situácii je hrozba veľmi aktuálna, najmä u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 v dôsledku vážnych ťažkostí s dýchaním, ktorí sú dlhodobo imobilizovaní,“ vysvetlila odborníčka.



U ležiacich pacientov treba podľa nej zvýšiť pozornosť už pri začervenaní pokožky v mieste, kde sa telo najčastejšie dotýka podložky. Pacient väčšinou v tomto mieste cíti bolesť, pálenie alebo mravčenie. "Liečba dekubitov je však náročná a komplikuje ju nielen vek pacienta a všeobecne zlý zdravotný stav spôsobený chronickými ochoreniami, ale aj častá prítomnosť nekrózy a baktérií v rane. Liečbu sťažuje aj hĺbka dekubitárneho vredu a jeho tvar," vysvetlila Grešš Halász.



Ak sa preležaniny a ich liečba podcenia, hrozí riziko infekcie. Rana sa zväčší, prenikne do hlbších vrstiev kože a svalovej hmoty a môže dôjsť k zničeniu tkanív až na kosť. "Liečba takéhoto dekubitu je veľmi náročná. U ľudí s chronickými preležaninami je zaznamenaná až štvornásobne vyššia úmrtnosť," vysvetlila. K úmrtiu v súvislosti s dekubitmi môže dochádzať pre riziko sepsy, teda otravy krvi.



Dekubity najčastejšie vznikajú v miestach, kde vytŕčajú kosti z úrovne tela tak, že pri dlhodobom ležaní kosť tlačí na podložku a vyvíja tlak na okolité tkanivo. "Väčšinou je to krížová časť, päty, členky a vonkajšie hrany chodidiel, oblasť bedier, ale aj kolená," priblížila odborníčka. Rizikovým faktorom pre vznik preležanín je aj únik moču.



Iniciatíva European Pressure Ulcer Advisory Panel v rámci nedávneho Svetového dňa prevencie preležanín upozornila, že výskyt preležanín v komunite imobilných pacientov je až 33 percent. Aj tento rok preto pripomenula potrebu lepšej prevencie dekubitov u ležiacich pacientov.



Grešš Halász dodala, že v niektorých prípadoch sa objavujú aj napriek tomu, že sú dodržiavané všetky preventívne opatrenia. Ide o tzv. nepreventabilné dekubity, ktoré spôsobujú vnútorné faktory a nemožno im zabrániť.