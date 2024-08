Radíme: Kukurica podporuje zdravé trávenie, dobrá je aj pre celiatikov

Bratislava 5. augusta (TASR) - Kukurica obsahuje množstvo zdraviu prospešných živín. Podporuje zdravú funkciu tráviaceho traktu, je bohatá na vlákninu. Pomáha tiež pri chudnutí - zabezpečuje pocit nasýtenia, vyrovnáva a dodáva hladinu cukru do krvi. Vhodná je aj pre celiatikov. Pripomenuli to odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.



"Obsahuje vitamíny ako napríklad vitamín C, vitamíny skupiny B či vitamín E, škrob, bielkoviny, tuky, celulózu. Z minerálov obsahuje napríklad draslík, horčík či fosfor. Kukurice s odlišným zafarbením obsahujú i rozdielny obsah fytochemikálií - flavonoidov a karotenoidov, ktoré zabezpečujú ich rozličné zafarbenie," ozrejmila Natália Šranková z poradne zdravia úradu.



Kukurica dozrieva v letných mesiacoch. V obchodoch ju možno dostať celoročne, a to v mrazenej či konzervovanej forme. V sezóne sú dostupné aj čerstvé klasy. "Najčastejším spôsobom prípravy čerstvých klasov je grilovanie alebo varenie. Z konzervovanej či mrazenej kukurice je výborná napríklad polievka alebo omáčka alebo ako chutná príloha k jedlám, pridať ju môžeme do šalátov, cestovín, rizota či na pizzu," poznamenali odborníci.



Existuje viacero druhov kukurice. Cukrová sa pestuje na priamu konzumáciu, pukancová sa používa na výrobu popcornu a škrobnatá je zase vhodná na výrobu múky.