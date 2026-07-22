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Radíme: Letné atrakcie ľudia milujú, treba však byť opatrný
Hoci skákanie na trampolíne patrí medzi najobľúbenejšie prázdninové aktivity detí, zároveň je najčastejšou príčinou letných úrazov.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Pedikúrové rybičky, detské maľovanie na tvár či jazda na vodnom skútri patria medzi obľúbené letné atrakcie. Podľa lekárov však patria medzi časté príčiny úrazov a zdravotných komplikácií počas prázdnin. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na letné riziká, ktoré Slováci pravidelne podceňujú.
Jednou z letných atrakcií, ktorú milujú najmä deti, je maľovanie na tvár, detské tetovanie a hena. Málokto sa však zamyslí nad tým, koľko detských tvárí sa za jediný deň vystrieda pod tým istým štetcom či hubkou. Ak nie sú pomôcky pravidelne čistené, môžu sa na nich hromadiť baktérie, plesne aj ďalšie mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo infekciu. „Ak sa pri maľovaní používajú štetce alebo hubky bez dostatočného čistenia, môžu dieťaťu spôsobiť vyrážky, zápaly kože a očí, bradavice, opar alebo alergické reakcie. Nekvalitné detské tetovania aplikované na citlivú pokožku zas môžu zapríčiniť alergickú reakciu,“ vysvetlila revízna lekárka Ingrid Dúbravová. Osobitnou kapitolou sú kresby henou pre dospelých. Najväčšie riziko podľa lekárky predstavuje takzvaná čierna hena. Môže obsahovať látky vyvolávajúce silné alergické reakcie, opuchy, pľuzgiere alebo bolestivé zápaly kože. V niektorých prípadoch následky pretrvávajú celé týždne.
Prírodná pedikúra pomocou rybičiek patrí medzi atrakcie, ktoré lákajú turistov po celom svete. Hoci pôsobí neškodne, odborníci na verejné zdravie pred ňou dlhodobo varujú. V niektorých krajinách bola dokonca obmedzená alebo zakázaná pre hygienické riziká. „Voda sa používa opakovane a ak človek trpí kožným ochorením alebo má na chodidlách drobné poranenia, môže sa vystaviť riziku kožných infekcií či plesňových ochorení. O to viac, ak zariadenie nedodržiava dostatočné hygienické štandardy,“ vysvetlila odborníčka.
Snaha o dokonalý záber sa môže skončiť aj nešťastne. „Ak sa človek pri fotografovaní sústredí viac na displej než na okolie, riziko úrazu výrazne rastie. Stačí jeden krok dozadu bez kontroly terénu, pošmyknutie na mokrom povrchu alebo podcenenie sily vĺn a následkom môže byť pád, zlomenina či vážne poranenie hlavy,“ upozornila Dúbravová.
Hoci skákanie na trampolíne patrí medzi najobľúbenejšie prázdninové aktivity detí, zároveň je najčastejšou príčinou letných úrazov. „V súvislosti s trampolínami evidujeme zlomeniny predlaktí, zápästí, členkov či poranenia hlavy. Riziko výrazne rastie, ak na trampolíne skáče naraz viac detí alebo ak chýba dohľad dospelých,“ vysvetlila lekárka.
Nebezpečné môžu byť aj elektrické kolobežky a vodné skútre. Na dovolenkách si ich prenajímajú aj ľudia bez predchádzajúcich skúseností. Práve preto patria medzi časté príčiny úrazov.
Lekárka upozorňuje aj na kombináciu alkoholu a tepla. „Alkohol podporuje dehydratáciu a znižuje schopnosť organizmu zvládať vysoké teploty. V kombinácii s pobytom na slnku môže viesť k prehriatiu organizmu, závratom, poruchám vedomia či pádom. Riziko rastie najmä u detí, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami,“ upozornila Dúbravová. Ako dodala, keď alkoholom ovplyvnený dovolenkár dostane chuť schladiť sa vo vode, môže navyše dôjsť k úrazu hlavy alebo končatín.
Jednou z letných atrakcií, ktorú milujú najmä deti, je maľovanie na tvár, detské tetovanie a hena. Málokto sa však zamyslí nad tým, koľko detských tvárí sa za jediný deň vystrieda pod tým istým štetcom či hubkou. Ak nie sú pomôcky pravidelne čistené, môžu sa na nich hromadiť baktérie, plesne aj ďalšie mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo infekciu. „Ak sa pri maľovaní používajú štetce alebo hubky bez dostatočného čistenia, môžu dieťaťu spôsobiť vyrážky, zápaly kože a očí, bradavice, opar alebo alergické reakcie. Nekvalitné detské tetovania aplikované na citlivú pokožku zas môžu zapríčiniť alergickú reakciu,“ vysvetlila revízna lekárka Ingrid Dúbravová. Osobitnou kapitolou sú kresby henou pre dospelých. Najväčšie riziko podľa lekárky predstavuje takzvaná čierna hena. Môže obsahovať látky vyvolávajúce silné alergické reakcie, opuchy, pľuzgiere alebo bolestivé zápaly kože. V niektorých prípadoch následky pretrvávajú celé týždne.
Prírodná pedikúra pomocou rybičiek patrí medzi atrakcie, ktoré lákajú turistov po celom svete. Hoci pôsobí neškodne, odborníci na verejné zdravie pred ňou dlhodobo varujú. V niektorých krajinách bola dokonca obmedzená alebo zakázaná pre hygienické riziká. „Voda sa používa opakovane a ak človek trpí kožným ochorením alebo má na chodidlách drobné poranenia, môže sa vystaviť riziku kožných infekcií či plesňových ochorení. O to viac, ak zariadenie nedodržiava dostatočné hygienické štandardy,“ vysvetlila odborníčka.
Snaha o dokonalý záber sa môže skončiť aj nešťastne. „Ak sa človek pri fotografovaní sústredí viac na displej než na okolie, riziko úrazu výrazne rastie. Stačí jeden krok dozadu bez kontroly terénu, pošmyknutie na mokrom povrchu alebo podcenenie sily vĺn a následkom môže byť pád, zlomenina či vážne poranenie hlavy,“ upozornila Dúbravová.
Hoci skákanie na trampolíne patrí medzi najobľúbenejšie prázdninové aktivity detí, zároveň je najčastejšou príčinou letných úrazov. „V súvislosti s trampolínami evidujeme zlomeniny predlaktí, zápästí, členkov či poranenia hlavy. Riziko výrazne rastie, ak na trampolíne skáče naraz viac detí alebo ak chýba dohľad dospelých,“ vysvetlila lekárka.
Nebezpečné môžu byť aj elektrické kolobežky a vodné skútre. Na dovolenkách si ich prenajímajú aj ľudia bez predchádzajúcich skúseností. Práve preto patria medzi časté príčiny úrazov.
Lekárka upozorňuje aj na kombináciu alkoholu a tepla. „Alkohol podporuje dehydratáciu a znižuje schopnosť organizmu zvládať vysoké teploty. V kombinácii s pobytom na slnku môže viesť k prehriatiu organizmu, závratom, poruchám vedomia či pádom. Riziko rastie najmä u detí, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami,“ upozornila Dúbravová. Ako dodala, keď alkoholom ovplyvnený dovolenkár dostane chuť schladiť sa vo vode, môže navyše dôjsť k úrazu hlavy alebo končatín.