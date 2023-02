Radíme:Liečivo môže byť vo viacerých formách, vhodnú odporučí lekárnik

Bratislava 8. februára (TASR) - Jedno liečivo môže byť v lekárňach dostupné vo viacerých formách, vhodnú odporučí lekárnik. Pripomína to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.



"Napríklad často používané liečivá ako paracetamol či ibuprofén môžeme nájsť vo forme tabliet, šumivých tabliet, mäkkých kapsúl, čapíkov, suspenzie (sirup), infúzneho roztoku a iných," priblížil ŠÚKL.



Rôzne liekové formy majú podľa ústavu svoje opodstatnenie pri rôznych diagnózach alebo vekových skupinách. "Typickým príkladom sú malé deti od troch mesiacov do šiestich rokov, pre ktoré sú zvyčajne určené lieky vo forme sirupu alebo čapíkov," ozrejmil.



Najčastejšie používanou, najdostupnejšou, a tiež najobľúbenejšou liekovou formou sú podľa ŠÚKL tablety. Niektoré z nich možno podávať už deťom od šesť rokov. "Tablety je možné užívať aj ako polené či drvené, vďaka čomu vie pacient užiť nižšiu dávku, alebo liek ľahšie prehltnúť," vysvetlil ŠÚKL. Varuje však, že nie všetky tablety sa môžu poliť. "O tejto možnosti sa dočítate v písomnej informácii pre používateľa alebo vám poradí lekárnik," dodal ústav.



Upozornil tiež, že okrem liekovej formy sa jednotlivé lieky môžu líšiť aj v množstve účinnej látky, ktorú obsahuje jedna dávka. "Poznáme napríklad tablety s obsahom 250 miligramov paracetamolu, ale aj tablety s obsahom 500 či 1000 miligramov," vysvetlil ústav. Rovnako ako vhodnú liekovú formu, aj jeho vhodnú silu odporučí lekárnik, a to na základe indikácie, veku pacienta a aktuálnej dostupnosti.