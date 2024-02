Radíme: Lieky je najbezpečnejšie zapíjať čistou vodou

Bratislava 12. februára (TASR) - Lieky je najbezpečnejšie zapíjať čistou vodou. Uviedol to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) s tým, že alkohol môže negatívne ovplyvniť účinky liekov a zvýšiť riziko výskytu nežiaducich účinkov.



"Lieky v kombinácii s alkoholom zaťažujú celý organizmus, najviac však trpí pečeň," priblížil na sociálnej sieti. Alkoholovo-liekové interakcie predstavujú podľa neho vysoké riziko najmä pre starších ľudí.



ŠÚKL upozornil na to, že niektoré lieky obsahujú viac ako jednu zložku, ktorá môže reagovať s alkoholom. "Práve preto si vždy prečítajte príbalový leták alebo si nechajte poradiť od svojho lekára či lekárnika," dodal.



Zároveň poukázal na to, že upokojujúce účinky sú zmiešaním alkoholu a niektorých liekov návykové. "V niektorých prípadoch môže byť takáto závislosť smrteľná. Najmä ak užívate alkohol napríklad s antidepresívami, antipsychotikami, opioidmi alebo liekmi na spanie," uzavrel.