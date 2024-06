Radíme: Lieky sa odporúča skladovať na suchom a tmavom mieste

Bratislava 5. júna (TASR) - Lieky sa odporúča skladovať na suchom a tmavom mieste. Vysoké teplota a priame slnko ich môžu znehodnotiť. Pripomenul to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Apeloval na pacientov, aby lieky nenechávali na priamom slnku.



"Pri užívaní liekov si dávajte pozor, aby ste ich nezabudli na priamom slnku. Napríklad položené na stole alebo na kuchynskej linke, prípadne v aute. Bezprostredne po užití lieky odložte naspäť na suché a tmavé miesto. Okrem vysokej teploty lieky znehodnocuje aj zvýšená vlhkosť," priblížil na sociálnej sieti.



Vo všeobecnosti sa odporúča skladovanie na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov Celzia. Niektoré lieky si vyžadujú skladovanie v chlade. "Pri uskladnení lieku si vždy prečítajte informácie na obale a v takzvanom príbalovom letáku, nájdete tam aj inštrukcie, pri akej teplote je potrebné liek skladovať," doplnil ŠÚKL. Pripomenul zároveň potrebu kontroly dátumu spotreby. Exspirované lieky by ľudia podľa neho nemali uschovávať.