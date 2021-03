Ľudia bez domova sa môžu sčítať sami aj cez asistentov

Bratislava 8. marca (TASR) - V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SOBD) v roku 2021 sa venuje zvýšená pozornosť skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže vyžiadať špecifický, osobitný prístup. Sú to napríklad obyvatelia v zariadeniach sociálnych služieb, ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Informuje o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR na webe scitanie.sk.



Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately a ústavnej zdravotnej starostlivosti majú možnosť sčítať sa sami s pomocou blízkej osoby na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení bude počas dosčítavania pôsobiť stacionárny asistent sčítania v zariadení, ktorý zabezpečí sčítanie klientov zariadenia.



Ľudia bez domova môžu tiež využiť rovnaký spôsob sčítania sa ako väčšinová populácie, teda sčítať sa sami s pomocou blízkej osoby na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. Obec zároveň zabezpečí sčítanie ľudí bez domova, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt na adrese obecného/mestského úradu. Taktiež zabezpečí sčítanie ľudí bez domova v zariadeniach dočasného ubytovania, ktoré sa nachádzajú na jej území.



V prípade obyvateľov MRK môže obec, na území ktorej sa komunita nachádza, na základe vlastného uváženia požiadať o spoluprácu pri sčítaní jej obyvateľov sociálnych terénnych pracovníkov, rómske občianske hliadky alebo obecnú políciu. Tí môžu podľa ŠÚ pôsobiť napríklad ako stacionárni, mobilní asistenti. Obyvatelia MRK sa zároveň tiež môžu sčítať sami alebo využiť službu asistovaného sčítania.



Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.