Radíme: Ľudia s podozrením na koronavírus musia byť v izolácii

Bratislava 25. marca (TASR) - Človek s podozrením na nákazu novým koronavírusom musí byť v domácej izolácii, nesmie nikam cestovať a mal by obmedziť kontakty s inými ľuďmi. Rovnako nenavštevovať kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímať a nechodiť na návštevy. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webovom portáli s odporúčaniami k novému koronavírusu.



Treba sledovať svoj zdravotný stav a ak človek spozoruje aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ alebo dýchavičnosť, hneď kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnúť sa na odbere biologického materiálu.



"Vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete robiť v mieste izolácie a na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy," uvádza ÚVZ.



Človek v domácej karanténe by ju mal nahlásiť emailom alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi. Lekár vypíše práceneschopnosť (PN), ktorú zašle priamo do Sociálnej poisťovne. Ak má niekto obavu z ohrozenia svojich blízkych a chce karanténu absolvovať v zariadení Ministerstva vnútra SR, mal by zavolať na linku 112. "Tu vám poskytnú možnosť ísť do najbližšieho účelového zariadenia, napríklad v Gabčíkove, na Donovaloch alebo v Liptovskom Jáne," informuje ÚVZ.



Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na nový koronavírus, by podľa ÚVZ mali dodržiavať preventívne opatrenia, medzi inými používať jednorazové utierky alebo vreckovky, ktoré po použití vyhodia a okamžite si umyjú ruky mydlom a vodou. Následne si ich treba dôkladne utrieť.



Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vreci a vyprané až vtedy, keď budú známe výsledky testov na koronavírus a budú negatívne. "Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 stupňov. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu," radia epidemiológovia. "Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní. Po manipulácii s bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou," doplnili.



Odpad vrátane rúšok a vreckoviek od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko ÚVZ odporúča vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až potom vložiť do kontajnera na odpad.