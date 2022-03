Radíme: Ľudia v núdzi potrebujú bezpečné a predvídateľné podmienky

Bratislava 7. marca (TASR) - Ľuďom v núdzi je potrebné poskytnúť podmienky, ktoré navodia pocit bezpečia a predvídateľnosti. Dôležité je informovať ich o tom, čo sa deje a čo sa bude diať. S deťmi treba komunikovať pravdivo, ale primerane ich veku. V reakcii na aktuálnu situáciu s dianím na Ukrajine to odporúča Liga za duševné zdravie.



"Hlavným cieľom je poskytnúť podmienky, ktoré budú prinášať pocit bezpečia a predvídateľnosti ako kontrast voči traumatickým okolnostiam spojeným s bytostným ohrozením a neistotou. Informácia o tom, kde som, čo bude nasledovať, aké mám možnosti ovplyvniť situáciu, pomáha obnoviť pocit kontroly nad situáciou a vplyvu na ňu, čo má veľký vplyv na následné zotavenie," radia odborníci.



Základom komunikácie s ľuďmi, ktorí zažili traumu, je podľa nich jasná, empatická a maximálne pokojná komunikácia. V prípade, že ide o ľudí hovoriacich iným jazykom, treba dbať na pokojný, jasný a zrozumiteľný neverbálny prejav. "Treba sa snažiť používať univerzálne slová a gestá, pôsobiť priateľsky a bezpečne. Keď je náš prejav pokojný a stabilný, má to na ľudí, s ktorými komunikujeme, pozitívny dosah, pomôže ich to upokojiť a zmierniť ich úzkosť," vysvetlila liga.



Pokiaľ to je možné, rodiny by mali ostať spolu. Ak je nevyhnutné členov rodiny rozdeliť, napríklad ak jeden z nich potrebuje neodkladnú zdravotnú pomoc, ostatným treba poskytnúť základné informácie. "O tom, čo sa bude diať, a upokojiť ich, aby sa o seba báli čo najmenej. Nasledovný kontakt treba umožniť čo najskôr," radia odborníci.



Odporúčajú tiež vžiť sa do podobnej situácie a predstaviť si, ako sa daná osoba môže cítiť. "To nám často ukáže, ako najvhodnejšie reagovať," doplnili.