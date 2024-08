Radíme: Mango upokojuje nervový systém a má aj protizápalové účinky

Bratislava 28. augusta (TASR) - Mango obsahuje množstvo živín a minerálov. Má protizápalové účinky a upokojuje nervový systém. Pozitívne pôsobí aj na nechty či vlasy. Upozornili na to odborníci z bratislavského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



"Cennými látkami sú draslík, vitamín C, E a K, fosfor, vápnik, kyselina listová. Exotické ovocie je zdrojom antioxidantov, ako je izokvercetín, kvercetín, fisetín a astragalín," priblížila Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava na sociálnej sieti.



Mango je takisto bohaté na železo. "Vďaka čomu je užitočné pre ľudí trpiacich anémiou," podotkli odborníci. Odporučili si ovocie vychutnať samostatne. "Alebo je skvelé aj do osviežujúcich šalátov, do zmrzliny, koláčov alebo omáčok," dodali.