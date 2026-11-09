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Radíme: Merať krvný tlak treba v pokoji a správnou technikou
Manžeta tlakomeru má byť vo výške srdca a predlaktie opreté tak, aby ruka voľne spočívala na podložke a svaly neboli napnuté.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Jedna vyššia hodnota krvného tlaku ešte nemusí znamenať zdravotný problém. Krvný tlak sa totiž môže meniť aj niekoľkokrát za minútu a výsledok merania ovplyvňuje viacero faktorov. Dôležité je merať si ho v pokoji, správnou technikou a opakovane. Na sociálnej sieti na to poukázala Záchranná zdravotná služba LSE - Life Star Emergency.
„Vysoký tlak je nielen príznak, ale aj choroba a hovorí sa mu tichý zabijak. To znamená, že môže prebiehať niekoľko rokov bez akýchkoľvek príznakov, až človeka skosí srdcový infarkt alebo krvácanie do mozgu,“ ozrejmil záchranár Viliam Dobiáš.
Pri domácom meraní odporúča najskôr približne desať minút pokojne sedieť. Tlak by si ľudia nemali merať bezprostredne po fyzickej námahe, jedle či fajčení. Počas merania by mali prirodzene dýchať a nezadržiavať dych, pretože aj to môže zvýšiť namerané hodnoty.
Manžeta tlakomeru má byť vo výške srdca a predlaktie opreté tak, aby ruka voľne spočívala na podložke a svaly neboli napnuté. Dôležitý je podľa záchranára aj psychický pokoj. „Krvný tlak sa 50-krát zmení za každú minútu, čiže každé meranie je s iným číslom, s iným výsledkom, ale nie vždy to znamená, že je medicínsky odôvodnené sa znervózňovať z nameraných hodnôt,“ vysvetlil.
Odporúča preto meranie zopakovať dva- až trikrát a následne vypočítať priemernú hodnotu. Jednotlivé merania by sa mali uskutočňovať vždy v rovnakej polohe, teda buď posediačky alebo poležiačky. Podľa Dobiáša je dôležitejšie merať tlak v telesnom a duševnom pokoji než striktne dodržiavať odporúčanie merať ho ráno po prebudení.
„Vysoký tlak je nielen príznak, ale aj choroba a hovorí sa mu tichý zabijak. To znamená, že môže prebiehať niekoľko rokov bez akýchkoľvek príznakov, až človeka skosí srdcový infarkt alebo krvácanie do mozgu,“ ozrejmil záchranár Viliam Dobiáš.
Pri domácom meraní odporúča najskôr približne desať minút pokojne sedieť. Tlak by si ľudia nemali merať bezprostredne po fyzickej námahe, jedle či fajčení. Počas merania by mali prirodzene dýchať a nezadržiavať dych, pretože aj to môže zvýšiť namerané hodnoty.
Manžeta tlakomeru má byť vo výške srdca a predlaktie opreté tak, aby ruka voľne spočívala na podložke a svaly neboli napnuté. Dôležitý je podľa záchranára aj psychický pokoj. „Krvný tlak sa 50-krát zmení za každú minútu, čiže každé meranie je s iným číslom, s iným výsledkom, ale nie vždy to znamená, že je medicínsky odôvodnené sa znervózňovať z nameraných hodnôt,“ vysvetlil.
Odporúča preto meranie zopakovať dva- až trikrát a následne vypočítať priemernú hodnotu. Jednotlivé merania by sa mali uskutočňovať vždy v rovnakej polohe, teda buď posediačky alebo poležiačky. Podľa Dobiáša je dôležitejšie merať tlak v telesnom a duševnom pokoji než striktne dodržiavať odporúčanie merať ho ráno po prebudení.