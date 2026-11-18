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Nepodceňujte jesenné cesty: Riaďte sa týmito pravidlami, radí polícia
Polícia v tomto období upozorňuje aj na zvýšený pohyb lesnej a poľnej zveri v blízkosti ciest, najmä v skorých ranných hodinách, podvečer a v noci.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Na jesenných cestách platí základné odporúčanie polície - prispôsobiť rýchlosť jazdy nielen zákonným limitom, ale najmä stavu vozovky, počasiu, viditeľnosti a schopnostiam vodiča. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek.
„Osobitným rizikom je mokrá vozovka, na ktorej sa predlžuje brzdná dráha vozidla. Navyše, kombinácia neprimeranej rýchlosti a zhoršenej priľnavosti pneumatík môže viesť k šmyku a strate kontroly nad vozidlom,“ uviedol Pecek.
Automaticky sa však podľa neho nedá tvrdiť, že by jesenné mesiace boli obdobím s vyšším počtom nehôd. Napriek tomu však prináša rizikové faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť premávky. Pozor si treba dať najmä na skoršie stmievanie, ranné hmly, dážď, zníženú viditeľnosť, mokrú a klzkú vozovku alebo náhle zmeny počasia. Počítať treba aj s námrazou.
„Polícia v tomto období upozorňuje aj na zvýšený pohyb lesnej a poľnej zveri v blízkosti ciest, najmä v skorých ranných hodinách, podvečer a v noci. Vodiči by mali byť obzvlášť opatrní na úsekoch pri lesných porastoch a poľnohospodárskych plochách. Ak spozorujú zviera pri ceste, mali by spomaliť a počítať s možnosťou, že za ním môžu nasledovať ďalšie zvieratá,“ dodal Pecek.
„Osobitným rizikom je mokrá vozovka, na ktorej sa predlžuje brzdná dráha vozidla. Navyše, kombinácia neprimeranej rýchlosti a zhoršenej priľnavosti pneumatík môže viesť k šmyku a strate kontroly nad vozidlom,“ uviedol Pecek.
Automaticky sa však podľa neho nedá tvrdiť, že by jesenné mesiace boli obdobím s vyšším počtom nehôd. Napriek tomu však prináša rizikové faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť premávky. Pozor si treba dať najmä na skoršie stmievanie, ranné hmly, dážď, zníženú viditeľnosť, mokrú a klzkú vozovku alebo náhle zmeny počasia. Počítať treba aj s námrazou.
„Polícia v tomto období upozorňuje aj na zvýšený pohyb lesnej a poľnej zveri v blízkosti ciest, najmä v skorých ranných hodinách, podvečer a v noci. Vodiči by mali byť obzvlášť opatrní na úsekoch pri lesných porastoch a poľnohospodárskych plochách. Ak spozorujú zviera pri ceste, mali by spomaliť a počítať s možnosťou, že za ním môžu nasledovať ďalšie zvieratá,“ dodal Pecek.