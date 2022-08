Nepreháňajte to: Nadmerné slnenie môže spôsobiť starnutie pleti

Bratislava 8. augusta (TASR) – Slnečné žiarenie pôsobí na organizmus priaznivo a spolu s tvorbou vitamínu D prináša viacero zdravotných benefitov. Nadmerné vystavovanie sa slnku však môže mať za následok predčasné starnutie pleti a podporiť vznik rakoviny. Upozornila na to primárka Estetique centra Nemocnice Agel Košice-Šaca Katarína Drotárová.



"Pokožka si pamätá, koľko ultrafialového (UV) žiarenia dostala počas celého života," uviedla Drotárová s tým, že ľudia by sa mali opaľovať, ale s mierou. Podľa nej opakované nadmerné vystavovanie pokožky slnečnej radiácii má za následok zmeny v genetickom materiáli kožných buniek, ktoré v neskoršom veku vedú k predčasnému starnutiu. Následkom býva strata elasticity, pružnosti a tonusu pokožky, z tohto dôvodu sa objavujú vrásky a presvitajú drobné vinuté cievky.



"Okrem už spomínaných ´kozmetických´ negatívnych následkov nadmerného slnenia má slnečné žiarenie tiež karcinogénny účinok," povedala primárka. Najčastejšie podľa nej vznikajú nádory na miestach najviac vystavovaným slnečnému žiareniu ako sú tvár, výstrih a ruky. Odporúča sa preto medzi 12.00 až 16.00 hodinou nevystavovať slnečnému žiareniu, keďže vtedy je najvyšší dopad UV radiácie na zemský povrch. Zároveň by sa pri pobyte na slnku mali použiť kvalitné opaľovacie krémy s vysokým sun protection factor (SPF) faktorom.



Drotárová vysvetlila, že ochranný faktor vyjadruje koľkokrát je možné predĺžiť dobu slnenia bez toho, aby vzniklo začervenanie. "Napríklad, ak k začervenaniu ničím neošetrenej pokožky dôjde po desiatich minútach slnenia, po natretí faktorom SPF 30 môžeme zostať na slnku desať krát 30, teda 300 minút, čo je 5 hodín bez toho, aby došlo k začervenaniu pokožky," doplnila. Počas leta je dôležité používať aj špeciálne prípravky určené na ochranu vlasov pred UV žiarením, keďže tie môžu byť nadmerne vysušené a poškodené.



Solárium rovnako ako nadmerné slnenie poškodzujú pokožku a môžu podporovať aj vznik rakoviny. Preto je pobyt v soláriu podľa primárky nevhodný napríklad pre osoby s vyšším počtom znamienok, osoby mladšie ako 18 rokov, či tehotné ženy. "Výhodou solária je možnosť ich využitia aj v zimných mesiacoch a krátky opaľovací čas. Fototerapia sa využíva aj na liečbu kožných ochorení, hlavne psoriázy a atopického ekzému,“ uzavrela lekárka.