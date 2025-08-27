< sekcia Slovensko
Máte problémy s nadmerným potením? Toto môžu byť príčiny
K zhoršeniu potenia môžu prispievať niektoré nápoje a jedlá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. augusta (TASR) - Nadmernému poteniu prispieva nevhodné oblečenie a strava, stres, ale aj niektoré ochorenia ako obezita, cukrovka či choroby štítnej žľazy. Upozornil na to farmaceut Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max s tým, že ak sa nadmerné potenie objavuje bez zjavnej príčiny, je vhodné vyhľadať odborníka.
„Nadmerné potenie bez zjavnej príčiny, známe ako hyperhidróza, môže byť dedičné alebo súvisieť so zdravotným stavom či užívaním liekov. Najčastejšie postihuje podpazušie, dlane, chodidlá a môže sa prejavovať aj ako nočné potenie,“ vysvetlil Ďurčík. Dodal, že existuje viacero spôsobov liečby alebo potlačenia nadmerného potenia - ionoforéza, chirurgické postupy, laserové odstránenie potných žliaz či napríklad aplikácia botulotoxínu.
Objasnil, že pot tvorí najmä voda a minerály, pričom zápach vzniká až jeho rozkladom baktériami na pokožke. Ekrinné žľazy, rozmiestnené po celom tele, produkujú pot bez zápachu a apokrinné žľazy v podpazuší a slabinách vytvárajú pot, ktorý baktérie menia na nepríjemný zápach. „Počas vyšších teplôt sa žľazy aktivujú viac z dôvodu ochladzovania tela, čo prináša zápach, vlhké miesta a podráždenie,“ dodal farmaceut.
Ako upozornil, k zhoršeniu potenia môžu prispievať niektoré nápoje a jedlá. Z pitného režimu je podľa odborníka najvhodnejšou voľbou čistá voda, minerálky alebo iné nesladené nápoje, z čajov je vhodný najmä šalviový. „Vyhnite sa nadmernému pitiu kávy a alkoholu, pretože stimulujú potenie. Štipľavé a korenisté jedlá s karí, čili alebo cesnakom zvyšujú zápach potu. Stavte radšej na ľahké šaláty, zeleninu, vodnaté ovocie a chladené mliečne výrobky,“ poradil Ďurčík. Oblečenie je podľa jeho slov vhodné zvoliť vzdušné - ľan, bavlnu či hodváb, ktoré pomáhajú pokožke dýchať.
Pri voľbe medzi antiperspirantom a deodorantom pripomenul, že antiperspiranty obsahujú zlúčeniny hliníka, ktoré dočasne blokujú vývody potných žliaz. Tým znižujú tvorbu potu a následne aj nepríjemného zápachu. „V niektorých krajinách sú antiperspiranty registrované ako lieky, keďže ovplyvňujú fyziologickú funkciu. U nás sa radia medzi kozmetické prípravky a bežne sa predávajú v lekárňach aj drogériách ako spreje, tuhé tyčinky či guľôčkové roll-ony,“ priblížil Ďurčík. S tým, že aplikovať by sa mali na čistú, suchú pokožku, ideálne večer, netreba ich však používať každodenne.
„Nadmerné potenie bez zjavnej príčiny, známe ako hyperhidróza, môže byť dedičné alebo súvisieť so zdravotným stavom či užívaním liekov. Najčastejšie postihuje podpazušie, dlane, chodidlá a môže sa prejavovať aj ako nočné potenie,“ vysvetlil Ďurčík. Dodal, že existuje viacero spôsobov liečby alebo potlačenia nadmerného potenia - ionoforéza, chirurgické postupy, laserové odstránenie potných žliaz či napríklad aplikácia botulotoxínu.
Objasnil, že pot tvorí najmä voda a minerály, pričom zápach vzniká až jeho rozkladom baktériami na pokožke. Ekrinné žľazy, rozmiestnené po celom tele, produkujú pot bez zápachu a apokrinné žľazy v podpazuší a slabinách vytvárajú pot, ktorý baktérie menia na nepríjemný zápach. „Počas vyšších teplôt sa žľazy aktivujú viac z dôvodu ochladzovania tela, čo prináša zápach, vlhké miesta a podráždenie,“ dodal farmaceut.
Ako upozornil, k zhoršeniu potenia môžu prispievať niektoré nápoje a jedlá. Z pitného režimu je podľa odborníka najvhodnejšou voľbou čistá voda, minerálky alebo iné nesladené nápoje, z čajov je vhodný najmä šalviový. „Vyhnite sa nadmernému pitiu kávy a alkoholu, pretože stimulujú potenie. Štipľavé a korenisté jedlá s karí, čili alebo cesnakom zvyšujú zápach potu. Stavte radšej na ľahké šaláty, zeleninu, vodnaté ovocie a chladené mliečne výrobky,“ poradil Ďurčík. Oblečenie je podľa jeho slov vhodné zvoliť vzdušné - ľan, bavlnu či hodváb, ktoré pomáhajú pokožke dýchať.
Pri voľbe medzi antiperspirantom a deodorantom pripomenul, že antiperspiranty obsahujú zlúčeniny hliníka, ktoré dočasne blokujú vývody potných žliaz. Tým znižujú tvorbu potu a následne aj nepríjemného zápachu. „V niektorých krajinách sú antiperspiranty registrované ako lieky, keďže ovplyvňujú fyziologickú funkciu. U nás sa radia medzi kozmetické prípravky a bežne sa predávajú v lekárňach aj drogériách ako spreje, tuhé tyčinky či guľôčkové roll-ony,“ priblížil Ďurčík. S tým, že aplikovať by sa mali na čistú, suchú pokožku, ideálne večer, netreba ich však používať každodenne.