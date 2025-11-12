< sekcia Slovensko
Radíme: Najviac úrazov pri zemetraseniach sa stáva pri panike
Ak sa človek nachádza vo vnútri, z budovy by nemal vychádzať.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Najviac úrazov sa pri zemetraseniach stáva počas panických presunov. V prípade zastihnutia zemetrasením mimo budovy treba zostať vonku. Ak sa človek nachádza vo vnútri, z budovy by nemal vychádzať. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade kríz alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra SR.
V budove sa pred zemetrasením dá chrániť úkrytom pri opornom múre či pod rámom dverí. Stáť pri okne môže byť naopak nebezpečné. Úkryt môže poskytnúť aj stôl a skryť sa dá aj pod najbližší odolný predmet. Je tiež potrebné vyhnúť sa schodiskám a výťahom.
„Vonku sa zdržiavajte čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov a tak ďalej. Nezostávajte v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou,“ radí rezort vnútra v príručke.
Pri jazde v dopravnom prostriedku treba zastaviť na otvorenom priestranstve, nevystupovať a počkať, kým otrasy pominú. Manipulácia s otvoreným ohňom vie byť počas zemetrasenia nebezpečná. Hrozí únik a následný výbuch plynu a požiar.
„Uistite sa, či vaši blízki a susedia majú všetky informácie a poskytnite im potrebnú pomoc, dbajte pritom na vlastnú bezpečnosť,“ doplnilo ministerstvo.
