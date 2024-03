Radíme: Neliečená strata sluchu u seniorov zvyšuje riziko demencie

Bánovce nad Bebravou 11. marca (TASR) - Neliečená strata sluchu u seniorov zvyšuje riziko rozvoja demencie, Alzheimerovej choroby či depresie. Stratu sluchu si starší ľudia spočiatku vôbec neuvedomujú, prichádza postupne. Upozornila na to lekárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.



Určitým stupňom straty sluchu podľa štatistík trpí až tretina seniorov vo veku 65 až 70 rokov, vo veku 75 rokov a viac je to asi polovica seniorov. Počas starnutia totiž dochádza k degeneratívnym zmenám vo vnútornom uchu a pozdĺž nervových dráh vedúcich do mozgu, čo môže ovplyvniť sluch. Tieto zmeny súvisia aj s poškodením tzv. vláskových buniek, ktoré majú kľúčovú úlohu pri prenose zvukového signálu do mozgu. "Dlhotrvajúci alebo veľmi intenzívny zvuk môže tieto vláskové bunky úplne zničiť a spôsobiť trvalé poškodenie sluchu, keďže tieto bunky neregenerujú ani nedorastajú," vysvetlila lekárka. Ide teda podľa nej o dlhodobý proces postupnej straty sluchu, k čomu väčšinou dochádza postupne počas mnohých rokov.



Strata sluchu závisí vo veľkej miere od genetickej predispozície, ale napríklad aj od pôsobenia hluku počas rokov. "Niektoré choroby ovplyvňujú prívod krvi do stredného ucha, k vzniku tohto ochorenia prispievajú napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka či choroby kardiovaskulárneho systému," priblížila ďalej Šatalová.



Za stratu sluchu sú podľa nej zodpovedné aj ototoxické lieky, teda lieky, ktoré môžu poškodiť sluch, patria k nim niektoré antibiotiká či protinádorové lieky.



Prevenciou pred ochorením je rovnako ako pri iných chorobách zdravá a vyvážená strava s množstvom antioxidantov, vylúčenie toxínov z jedla, obmedzenie užívania ototoxických liekov, pravidelné cvičenie, vyhýbanie sa hluku a v prípade, že sa to nedá, používať ochranné slúchadlá.



Ochorenie možno liečiť medikamentózne, operačne, prípadne korekciou sluchovej chyby načúvacími aparátmi. "Pri ťažkej strate sluchu môžu byť indikované kochleárne implantáty. Všetko závisí od miery a spôsobu poškodenia sluchu," doplnila Šatalová. Seniorom odporučila tento problém nezjednodušovať a nebrať ho ako prirodzenú súčasť starnutia, pretože negatívne ovplyvňuje nielen zdravotnú, ale aj sociálnu stránku života.